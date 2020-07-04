劉銳紹：駱角色如黨委 劉兆佳：令法例起應有震懾

國家安全委員會由特首林鄭月娥任主席，特首辦主任陳國基任秘書長，成員全是港府官員；國家安全事務顧問由中央任命，職責是向國安委提供意見，並會列席會議。劉銳紹形容，中央任命駱惠寧出任顧問，實際有「指導」香港角色，在中國的政治語境下，駱的意見即是命令，角色等同黨委。他稱有關安排是中央在正常架構上，僭建共產黨的政治領導，透過駱惠寧的顧問角色，將中央意志帶入港府架構，以「合法方式」達至中央的政治目的。

劉銳紹表示，駱惠寧在中聯辦、港澳辦身兼要職，同時意味兩辦在港府的角色將更大，不排除中央日後對香港選舉、教育、新聞等事務的參與愈來愈多。

劉兆佳表示，港區國安法有多處特殊安排，包括由中央官員駱惠寧出任國安委顧問，認為反映了國安工作是由中央主導，港區是配合、執行。他說駱惠寧本身出任兩辦要職，個人政治地位高，有助協調中央與港府、國安委與國安公署之間的工作，並發揮、監督港府維護國安工作。他補充，由中央官員指導、監督本港國安工作，目的是令法例產生應有的震懾力；駱惠寧雖是顧問角色，若其意見來自中央立場，港府難以不接受。

盧文端：顧問崗位無實務工作

全國僑聯副主席盧文端認為，國安問題屬國家層面事務，中央委任駱惠寧任國安委顧問，體現中央的管轄權，「過去一直不用（管轄權），不代表不可以用」。他說駱擔任的顧問崗位並無實務工作，並非最重要角色，稱國安委最重要的是秘書長，是手持實權的崗位，現時亦由港人出任，反映中央亦不希望插手香港事務，除非發生重大事情才會出手。

（港區國安法）