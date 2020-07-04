粵官鄭雁雄掌駐港公署 曾強硬處理烏坎事件

下月57歲的鄭雁雄，畢業於廣州中醫學院，但未曾從醫，從該校團委進入廣東省團委，1998至2002年擔任《人民日報》華南分社秘書長，其後出任廣東省委政策研究室副主任。鄭自2005年起到汕尾工作，歷任市紀委書記、政法委書記、市長、市委書記等職。

「境外傳媒信得過，母豬會上樹」

2011年9月烏坎事件爆發，村民不滿土地被村委私下變賣發起抗爭。鄭以強硬手段處理事件，其間在一次幹部群眾大會上，不滿村民求助境外媒體，稱「找幾個記者來炒一炒，外面說得愈難聽，我愈高興。你麻煩了，到時候你的上級一急，把你撤了，把我給撤了又有什麼好處？再派一個市委書記來，也不見得比鄭雁雄好多少」，又說「境外媒體信得過，母豬都會上樹」。

鄭雁雄2013年任廣東省委宣傳部常務副部長，在國家主席習近平舊相識李希2017年主政廣東後，前年獲提拔為粵省委常務副秘書長、省委政研室主任，去年1月升為省委秘書長及省委常委，躋身副部級。

副署長李江舟出身國保系統

原掌中聯辦警務聯絡部

52歲的副署長李江舟則是深耕公安部且出身於國保系統（公安部一局），自公安大學畢業即進入公安部，2002年進入公安部港澳台辦公室，在任副主任到主任8年間，對港澳工作積累經驗，2016年起出任公安部駐香港中聯辦警務聯絡部部長。

另一副署長孫青野有指自國安部

消息稱料攜情治小組赴港

至於孫青野，在網上「一片空白」，有消息人士說，不足60歲的孫青野對港澳台情况非常熟悉，對「涉某外國方向」擁有十分充足經驗，「過去中國的專職情報人員出境管理嚴格，也一般不會被許可出境工作，這應算是首次」。消息人士稱，官方既已公開孫青野的姓名，意味隨後或公布他的部分相關履歷；鑑於中外情治系統為保無虞，從來都是多人行動，消息相信孫青野會攜人數不明的工作小組赴港上任。

兩副手料負責情報行動支援

對於國安公署的配置，有分析認為，一把手是省部級常委，處理過曾有境外勢力參與的烏坎事件，有應對複雜局面的經驗。兩名副手分別來自公安系統，以及國家安全部門，料初期配置或是一把手負責和港府溝通，應付傳媒，協調部門資源；兩個二把手負責實際操作，包括情報和行動支援。

（港區國安法）