對港務攬3職 駱惠寧任國安顧問 劉兆佳：反映中央主導工作 泛民：對港府監督更全面

劉賜蕙掌警國安處

6指定裁判官未見名單

特首林鄭月娥昨同時任命警務處監管處長劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），領導警務處國家安全處，並指定6名裁判官審理國安案件，律政司長亦已任命專門檢控科首批檢控官。裁判官及檢控官名單昨日均沒公開，然而國安法生效後首宗案件昨開庭，負責審訊的總裁判官蘇惠德承認是「指定法官」。

國務院昨任命駱惠寧為港區國安委國家安全事務顧問，他將列席會議並就港區國安委履行職責的事務提供意見。國務院亦任命中央駐港維護國家安全公署的高層名單，署長由曾處理烏坎事件的廣東省委常委鄭雁雄出任，副署長分別是公安部駐港中聯辦警務聯絡部部長李江舟和孫青野，其中孫青野身分神秘，未見有公開資料。

林太昨表示歡迎國務院的任命，稱港府將與港區國安委國家安全事務顧問和國安公署通力合作，竭盡所能執行《港區國安法》。她昨晚在facebook發文，形容與她並肩作戰的都是有愛國情操、工作熱誠和政治擔當的成員；又形容對由女性警官擔任首名國安處負責人，感到特別興奮。

林太昨任命劉賜蕙為警務處副處長（國家安全），為警務處國家安全處的負責人，高級助理處長（國安）及助理處長（國安）分別由蔡展鵬和江學禮出任。政府昨公布，律政司已成立針對國安案件的專門檢控科，首批檢控官已由律政司長鄭若驊在徵得港區國安委同意後任命，檢控科的負責人則稍後任命；特首徵詢港區國安委和終審法院首席法官的意見後，已指定6名裁判官為「指定法官」，但無公開法官名單。

首批檢控官已任命

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅表示，特首「指定法官」不限於裁判官，他相信今次委任是因應剛發生的案件，較有緊迫性，又說被捕者要先在裁判法院提堂，不代表由裁判官作最後判決。他相信，將來涉及港區國安法的案件有可能在不同層級法院處理，特首也可再指定法官。另一基委會委員、經民聯梁美芬稱法官任命有迫切性，因國安案件適宜盡早開庭、審訊。她認為任命符合有關規定。

大律師公會副主席葉巧琦表示，政府只提及已指派6名裁判官，但沒有名單，亦沒交代揀選準則，亦未知他們是否只處理初級偵訊的案件，以及日後會否再委任區域法院或高等法院的法官。

葉劉：中聯辦介入國安事務料增

對於駱惠寧獲任命為港區國安委顧問，行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為合適，稱駱惠寧是資深的中央官員，熟悉國安情况，認為日後中聯辦在港區國安問題上的介入會增加。民建聯主席李慧琼認為，中聯辦經常聯絡香港各界，亦熟悉本港事務，加上駱惠寧由中央委派，相信他能透過中央掌握國安情報。

公民黨陳淑莊表示，由駱惠寧擔任港區國安委顧問，予人「西環植入」的感覺，預計未來中聯辦對港府的影響力及監督將更全面，甚至會介入宗教等多個範疇。民主黨主席胡志偉表示，駱惠寧本是將近退休之人，由他擔任港區國安委顧問，加上整個國安法架構，更確立第二支管治隊伍所需的工具。他又認為，在現時「西環治港」的基礎上再加上港區國安法，令「西環治港」更為「名正言順」。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676