憂被指勾結外國 人權組織：不因風險卻步

「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」列出5種行為，包括破壞中國主權、嚴重阻撓港府或中央制定和執行法律和政策、操控選舉、制裁本港或中國、以非法方式引發港人對中央或港府的憎恨。

葉巧琦指定義空泛 恐礙學術交流

大律師公會副主席葉巧琦認為，港區國安法罪行定義空泛，其中勾結外國勢力一罪提到，受外國直接或間接資助或以其他形式支援危害國家安全的行為，令她擔心日後的學術交流活動，若獲外國團體資助，會否被視為勾結外國勢力。她憂慮，若接受外國媒體訪問時提到被認為涉及國家安全內容，會否被引用入罪。

王浩賢：倘無監察 人權惡化更快

曾多次撰寫並公開有關香港人權狀况報告的民權觀察成員王浩賢指出，港區國安法刑責相當之重，但當中條文定義過闊，難免會造成寒蟬效應，不少人權組織對自身工作亦有憂慮。他說，民權觀察一直按國際人權法標準和第一手資料寫報告、做研究，一向有根有據並謹慎，「如果都被視為不合法，真是不懂形容」。他說國內不少從事人權工作的人，面對相當嚴重的後果，他不希望自己或港人有相同遭遇，但在港區國安法下仍不能排除人權組織被視為對國家安全的威脅。

王浩賢說，在本港成立人權組織是希望改善本地人權狀况，難因有風險而離開工作，認為缺乏公民社會對香港人權的監察，將令本港人權狀况惡化得更快，會以戰戰兢兢的心繼續做下去，「只能做到不能再做為止」。

湯家驊：交人權報告難阻政策 屬過慮

資深大律師湯家驊認為，出席外國聽證會、研討會等未必構成入罪，需視乎是否受外國指使、控制等，亦要證明有關者有否要求外國制裁等，他以香港眾志創黨主席羅冠聰昨以視像出席美國國會聽證會為例，指美國已向本港實施制裁、中美早已有敵對關係，認為羅的行為不符合法例中的入罪元素。

至於民間組織向外國政府或聯合國提交人權報告等會否有法律風險，湯家驊不認為上述行為能「嚴重阻撓」港府或中央制定和執行法律、政策，認為有關擔憂是過分誇張。

（港區國安法）