「必須捍衛國際戰線」 羅冠聰國安法生效前離港

「允現聽證會 就有走到國際準備」

羅冠聰昨晚10時半在facebook專頁稱國安法實施後以言入罪情况已發生，他在美國國會聽證會向國際社會陳明港區國安法實施後香港真實的人權狀况，也使自己陷入不可預知的危險中。他認為，國際戰線是香港刻下必須捍衛的領域，而本港能夠承擔的國際線工作大規模壓縮，所冒風險亦幾何上升。如此形勢下，他稱必須要有國際視野的政治人物做抉擇，在民間外交層面以港人身分發聲，令各國警剔中共威權擴張，他答應出席聽證會並決志日後承擔這種責任時，「就已有走到國際的準備」。他指，做這決定前有相當多考慮，包括自身和別人安全，感謝朋友關心、理解和體諒，亦預計今次決定會引來相當多攻訐，「今此一別，尚未知歸途何期」。

羅冠聰本港時間7月1日晚上以視像形式在美國國會聽證會上發言，批評中央政府推行國安法是違反《中英聯合聲明》及「一國兩制」，指法例含糊不清，易被本港及中央政府濫用。他說，國安法或正揭露「一國兩制」本質，是中央政府對本港專權控制，愈來愈不尊重「兩制」部分，同時愈強調「一國」的凌駕性，令香港變成中國另一個內地城市，促美國政府及國際社會不能坐視不理。

同現聽證會 李卓人：不退縮

同場以視像形式出席的包括工黨前立法會議員李卓人及身處美國的港大《學苑》前總編輯梁繼平。李卓人昨向本報稱，中央強推國安法是要起震懾作用，斷絕香港與國際聯繫，但他過往曾出席聽證會，「以往有自由做的事情，現在會繼續堅持，不會退縮」。

黃之鋒憂「送中」 籲初選投票

眾志創始成員之一的黃之鋒昨晚在藍田設街站，是他在國安法生效後首次公開現身。他稱，國安法通過後本港瀰漫白色恐怖，憂慮自己未來有可能「被送中」，呼籲市民7月11至12日的民主派初選投票，以量化民意，增加中央政府消滅「國際戰線」管治成本。他昨晚8時許於facebook稱自己「尚算安好」。

羅冠聰、黃之鋒、周庭和敖卓軒於6月30日早上透過社交媒體宣布退出香港眾志，當日下午眾志發表聲明，宣布即日起解散及停止一切會務。