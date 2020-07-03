警稱連儂牆文宣違法 黃店紛清牆 負責人對自我審查感難過 盼日後重建

警指停業當私人地方 營業即違法

昨早11時許，位於筲箕灣東大街的「壹碗壹碟」，透過facebook宣布休業至另行通知，並留言呼籲「通知所有舖頭拆除文宣」。本報記者到場了解，「壹碗壹碟」已拉閘，記者現場觀察，只見店內海報、文宣及小冊子等已被清理，留下撕去痕迹。店東及店員擔心負上法律責任，不允許傳媒拍照。

現場消息稱，4名軍裝警員早上10時許到達該店，向店員稱接獲報案指有人於店內違反港區國安法，警員到場拍照後，向店員稱店舖停業時屬私人地方可貼文宣，營業時即變成公眾地方，連儂牆有可能違法，警員未有進一步行動便離去，店內兩名店員隨即通知店東，店東對事件感憂心，決定即時停業清理連儂牆。

林瑞華批白色恐怖 毀營商價值

中小企食店聯盟召集人林瑞華到場了解，批評政府行徑儼如製造白色恐怖，要人人自我審查，破壞本港營商價值，反問「到底依家香港仲係唔係香港？」本報昨向警方查詢，截稿前未有回覆。

牛頭角35座車仔麵店員稱，警方昨早到場指港區國安法已生效，要求他們移除文宣，又稱已通知了多間店舖。他們隨即移除一切文宣，店員感十分可惜。

事件被報道後，其他「黃店」亦開始清理連儂牆。屯門甜品店「嘆甜品」負責人趙小姐認為是白色恐怖，港區國安法生效後，她已主動清除店內具敏感字眼的文宣，至昨日更清除所有文宣。她批評現在連「香港」、「良知」等字眼也容不下，認為「好過分」。她續說，雖已清理連儂牆，但會繼續以其他方式支持同路人，例如飯券計劃。

「光復香港」蛋糕牌抗爭相冊下架

銅鑼灣的飯糰店「為食龍」負責人Tim亦說已清理連儂牆，但保留了部分無敏感字眼的便利貼，希望未來能重新建立連儂牆。他又稱，對自我審查感到難受，認為現階段只能「唔出聲」。銅鑼灣另一食店「No Boundary」就在牆上貼上空白便利貼，認為「連儂牆上寫什麼不是重點。香港人不用細看，已知道想要表達的是什麼」。

除了食店，部分抗爭相關商品亦下架。製作蛋糕牌的「9插」負責人認為港區國安法條文不清晰，為避免誤墮法網，自行把「光復香港，時代革命」及「五大訴求，缺一不可」的蛋糕牌下架，部分零售點也要求產品下架。攝影記者高仲明在facebook稱，為保障商戶，決定暫時下架抗爭相冊《港傷》，但仍可郵購。

陳弘毅：標語有煽動字眼未必構罪

基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，港區國安法無條文直接針對藏有或展示標語，或高叫口號，純粹是標語上有煽動字眼，未必一定構成法例第21條所稱煽動他人作出有關分裂國家的行為。大律師黃宇逸向本報稱，張貼連儂牆會否構成煽動他人作出有關分裂國家行為，視乎便利貼上的字眼，未必構成犯罪行為，連儂牆可以是表達意見的方式。

明報記者

（港區國安法）