澳門國安法細節清晰 港版涵蓋較廣刑期高

澳版只管澳門人 詳列何謂暴力非法手段

澳門國安法涵蓋7宗罪行，其中「分裂國家」與「顛覆中央人民政府」兩宗罪與港區國安法最接近。澳門國安法列明涉及暴力或其他嚴重非法手段，才觸及上述兩宗罪行，並詳細列出「嚴重非法手段」所指的4項行為，如侵犯他人生命等；而該4項行為與港區國安法提及的恐怖活動大致相同，本港另加入「嚴重干擾水電、燃氣」等公共服務，以及「其他危險方法」，但未有詳細說明。

港區國安法規管的不止港人，非本港永久居民在外地的行為同受規管，澳門國安法適用範圍則只限於澳門人。澳門國安法沒有勾結外國或境外勢力危害國家一罪，但有相近的「與外國組織建立聯繫危害國家安全」，並明確列出5種「聯繫」的行為，例如協助外國組織或人收集或散布虛假消息等。

澳學者憂修例 日後做法跟隨香港

澳門在訂立國安法初期，未有成立獨立部門處理國家安全事務，至2018年才成立維護國家安全委員會，其後修改法例在司法警察局新增國安部門，但至今未有中央派駐國安機構；香港則會有中央在港設立的維護國家安全公署。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸稱，澳門自行就國家安全立法，中央並沒有要求在澳門成立中央國安部門，但他擔心澳門日後或會修改法例，跟隨香港做法。

（港區國安法）