澳總理稱為港人提供避風港 暗示措施勢通過

莫里森表示，香港情况「令人非常擔憂」，政府正積極考慮歡迎香港居民的計劃，被問及是否為港人提供避風港時，莫里森回答：「是。」他表示，澳洲已準備好加強向港人提供支持，內閣很快會擬定相關措施，強烈暗示會獲通過。

至於措施會否包括給港人永久居留權，莫里森說暫未有最終定案，一有決定便會宣布。若成事，澳洲將會是繼英國後第二個五眼聯盟成員對港人提供庇護，此舉可能進一步加劇中澳緊張關係。

英首就港事務傳召華大使

英國周三宣布向香港的BNO持有人提供入籍途徑，將BNO英國入境期限由半年延長至5年，然後可申請入籍，令中英關係緊張。英國外交部周三（1日）傳召中國駐英大使劉曉明，與英國外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）會面。麥克唐納表明英國對港區國安法「深切關注」，亦重申港區國安法違反《中英聯合聲明》。今次是自1984年以來英國外交部首次就香港事務傳召中國大使。

不過，英國外相藍韜文表示，若中國阻止港人前往英國，英國政府可做的不多。他周三接受當地電視台ITV訪問時說，若北京阻止持BNO的港人離開香港，英國幾乎沒有什麼可做。他說，這是涉及香港的自由和人權的問題，亦關乎中國會否信守1984年簽訂的《中英聯合聲明》。

英外相：料只有一部分人獲公民身分

藍韜文認為，中國作為一個正在冒起的國際社會主要成員，明白到這些事件可能損害信譽，但顯然不足令中國繼續履行承諾。儘管英國可能透過外交影響力游說中國不要全面實施港區國安法或進行部分報復行動，「不過歸根究柢我們需要承認我們無法強迫中方讓BNO持有人前往英國」。

他表示，難以準確預測有多少香港人會循此途徑赴英，但相信只會有一部分人能獲得新公民身分，他亦正與區內其他國家商討其他拯救方案。

（衛報/路透社）

（港區國安法）