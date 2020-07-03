美國會通過港自治法案 只待特朗普簽署生效

美國眾議院議長佩洛西罕有亮相有關香港狀况的眾院委員會聽證會，表明港區國安法代表「一國兩制」之死，到法案獲眾院通過後，她再發表聲明，敦促總統特朗普採取強力和戰略性的行動，要相關中方官員問責，包括動用《香港人權與民主法案》的制裁措施。

香港自治法案主旨是制裁涉及「實質上有份促成」（material contribution）中方損害香港自由、法治和高度自治的外國個人和實體，以及跟他們有重大業務往來的金融機構，行動包括切斷受制裁者跟美國金融系統的聯繫。美參議院昨重新表決通過議案，現時只待呈交總統特朗普簽署或否決。一如以往議案，特朗普雖有否決權，但參眾兩院分別以三分之二或以上贊成票通過即可推翻其否決。

外交部批蓬佩奧造謠 斥對國安一國兩制等無知

中國外交部發言人趙立堅昨回應稱，中方對美國國會執意推進審議「有關涉港消極議案」表示強烈不滿和堅決反對。對於美國國務卿蓬佩奧日前稱會對港區國安法作出反制，趙立堅批評蓬佩奧「天天撒謊造謠」，斥他「4個無知」：分別對港區國安法、對一國兩制、對中英聯合聲明、對國際法和國際關係基本準則無知。全國人大外事委員會昨日亦發聲明回應，抨擊《香港自治法案》是對香港事務和中國內政的粗暴干涉。

（路透社/中新社）

（港區國安法）