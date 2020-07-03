史墨客：條文可怕 憂現寒蟬 否認美國干預 批北京「似乎害怕人民」

明報記者 邱榕瀅

彭斯：實施國安法背叛國際協議

另外，美國副總統彭斯昨接受CNBC訪問時，指摘中國實施港區國安法是對其所簽國際協議的「背叛」，對全球愛自由的人來說是不可接受。華府一直指摘北京此舉違反《中英聯合聲明》。美國參議院昨重新表決《香港自治法案》再次通過法案，現只待總統特朗普簽署（見另稿）。

港區國安法條文處處針對「勾結外國勢力」，中央曾多次批評外國干預香港。史墨客否認美國干預香港事務的指控，認為這反映北京對港人欠缺信心，「這似乎是個害怕自己人民的政府」；又指說法是轉移視線，將外國當成代罪羔羊。

「我們與建制派會面，這是否勾結？」

被問到未來會否改變與本地民主派的溝通方式，史墨客明言「不會」，稱作為外交官，一直按國際慣例行事，「當我們與建制派人士會面，這是否勾結？但會見反對派，為何又會是勾結？」至於會否擔心港人不願與領事館接觸，他認為這是港區國安法釀成的悲劇（tragedy）之一，冀建構令人恐懼的氛圍、引起自我審查。

史墨客形容條文「可怕」，被問到有何憂慮，他說關注中央可在部分案件行使管轄權、特首有權指派法官處理國家安全案件，認為會威脅司法獨立，加上駐港國家安全公署權力隨意（arbitrary）、不清，批評違背了一國兩制、高度自治。

回應「各國皆有國安法」說法：

重點如何制訂 批現時方式不透明

建制人士一直以各國都有國家安全法為由，呼籲支持港區國安法，史墨客反駁，重點並非有無國家安全法，而是如何制訂、可否反映港人意願。他批評北京以不透明（opaque）的方式立法，甚至支持條例的人當時亦未曾閱讀條文。

史墨客說，美國公司相當關注條文的不確定性，他收到很多何謂「勾結外國勢力」的查詢，惟條文未見定義。他雖尚未聽聞有美國公司決定離港，但當此地自治被侵蝕，會令營商變得更具挑戰，「你不能將法治變成人治，然後期望完全沒有經濟後果，因為香港的經濟成功，亦是建基於透明、法治」。

「法治變人治 有經濟後果」

美國國務卿蓬佩奧早前宣布限制損害香港自治的中共官員入境、限制出口軍民兩用科技；參眾兩院亦先後通過《香港自治法案》。對於美國未來措施、時間表，史墨客均稱由白宮處理、不評論尚待通過的條例，但他說美國國會的行動，反映了美國政府對香港自治受侵蝕的廣泛看法。

史墨客去年7月抵港履新，走過了示威、疫情的動盪一年，他說過往多次訪港，親身體會香港的開放、自由與活力，「因此當我們看到這地的獨特之處受侵蝕，才覺得這是悲劇」。史墨客早前稱，美國只盼令香港繼續是香港（Let Hong Kong be Hong Kong），但通過國安法後，這地仍是香港嗎？他只道，「我們要盡一切所能去保護香港，以及這地的基本自由」。

（港區國安法）