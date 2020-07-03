記者遭水炮射耳發炎 蘋果轟濫用致命武器

受傷記者稱身邊無他人 同事亦射中

一名《蘋果》記者周日下午2時在灣仔軒尼詩道一帶採訪期間被水炮擊傷。他向本報稱，警方警告途人散開，發射水炮驅散一邊人群後，隨即再向另一邊、約5米外的安全島上的記者發水炮，他左耳被水炮直射，帽子即飛脫。他憶述身邊無其他市民，感覺水炮瞄準其頭，感警方有意針對記者。

他即時走避至行人路期間，再連續兩次被水炮擊中背和臂，全身濕透且刺痛。由現場者攙扶下走入後巷的他，發現左邊鼻孔流血，血多且急，約5分鐘後才止血。他翌日感左耳腫脹求醫，醫生診斷為左耳發炎，獲處方抗生素預防中耳炎，腳部刺痛持續一日。

同行的另一《蘋果》攝記同被水炮擊中，他透過壹工會表示當時同樣感到水炮瞄準頭部，低頭避開第一發，但被隨後兩發水炮擊中身體，全身泛紅和「發滾」，要暫停當日採訪工作，至翌日手部仍疼痛，手指頭皮膚裂開小傷口。

保安局去年稱水炮射下肢

翻查警方去年正式使用3部水炮車前，保安局副局長區志光在立法會稱，使用水炮車時會集中示威者下肢，不會射其他部分。《蘋果》總編輯羅偉光說，水炮車屬「致命武器」，今次事件事態嚴重，批評「你（警方）本來話唔瞄頭但係瞄頭，你唔識用就唔好用」，斥攻擊屬不當且濫用，促停用水炮車。警方至截稿前未回覆。

曾向處長反映 記協：不見有改善

記者協會主席楊健興昨在港台節目表示，媒體多次被警方施放胡椒噴劑、驅趕、羞辱等，水炮車具殺傷力，若針對記者是很大問題，亦會失互信基礎。他說，已與警務處長見面反映採訪示威過程中受警方無理對待，但完全看不到明顯改善。

警：發現假記者 網媒報道欠專業

警方昨日深夜於facebook稱，對有人假冒記者及個別媒體表現有欠專業感到遺憾，已致函4個傳媒協會反映。警方表示，前日下午於百德新街近怡和街發現一名穿「PRESS記者」黃色背心女子，及後發現她並非記者，以涉嫌非法集結拘捕；又指傍晚有網媒以特寫鏡頭拍攝及直播被撒在時代廣場的印有警員資料單張，做法極不專業，亦可能違反禁制令。

（港區國安法）