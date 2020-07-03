警消息：7．1晚收匿名者報料 趕赴機場拘人 即日買票飛英 涉刺警男機上被捕

據警方消息，7月1日晚上11時42分，有匿名者致電機場警區當值指揮官，稱涉嫌刺傷警員男子正準備搭飛機逃往倫敦。警方追查下發現有一名男子下午6時許購買單程機票，認為有可疑，隨即派員到機場拘捕。消息人士稱，該男子乘搭航班為國泰CX251，原定晚上11時55分起飛，警方趕至該航機64號停機位，當時機門尚未關上。

坐劃位前一行 因外貌傷勢認出

消息人士續稱，警方請機組人員數度廣播，要求涉事男子下機，但無人起身。其後機長批准警方派數名警員登機搜查，憑外貌和手臂傷勢認出該男子並拘捕，當時他坐在機票劃定座位的前一行，他被捕時無反抗。據悉，警方在7月2日零時30分前將男子帶到機場警署，案件交商業罪案調查科。昨晚9時許，該男子被黑布蒙頭和鎖上手扣，由警員押返慈雲慈正邨正明樓住所，警員在屋內搜查一個多小時至約11時，未見警員有帶走任何證物。消息稱，該男子最快今日被落案起訴，案件料即日提堂。

搜家未帶走證物 最快今提堂

警方表示，經深入調查後，昨凌晨於機場內拘捕一名24歲姓黃男子，他涉嫌傷人，被警方扣留調查。而事件中左上臂受傷的警員送院時清醒，他被送往律敦治醫院，其後轉往東區醫院。

被捕者父：不知兒子赴英國

「東網」昨引述被捕黃姓男子父親稱，被捕男子兩年前於港大土木工程系畢業後，於私人機構任職工程師。他受訪時否認曾通知警方，亦稱不知道兒子要去英國。他說，前日近半夜12時，一名男子致電問他是否被捕者父親，通知他的兒子已在機場被捕，並向他索取兒子身分證號碼，以替他尋求律師協助。被問對事件有何感受，他稱「事件已發生，我也無能為力，又無錢請律師，亦不知道到底發生什麼事，警方無聯絡我」。本報昨上門欲訪問黃父，被他拒絕。

受傷「爆爆sir」微博謝慰問 後刪帖

事件中受傷的警員，據悉隸屬東九龍機動部隊，他昨午2時許在微博帳戶「爆爆sir」上載一張在病牀上的自拍照。他感謝各界慰問和關心，稱做完手術情况好點，仍覺得很痛，「並無悔盡全力追捕暴徒，儘管我受傷了，但還有3萬警察會為我、為香港、為國家將暴徒一一拘捕」。該帖昨傍晚已被刪除。

明報記者

（港區國安法）