稱未收到預約拘捕 陳皓桓：未擬離開莫再相勸

陳皓桓昨於facebook以劉曉波、李旺陽及王全璋為例，表示他們經過牢獄等折磨後仍堅持接受訪問指出內地政府的劣行，「其實在中國內地依然有好多人在極權底下堅持，所以希望大家都唔好因為國安法立法而放棄」。他又表明「無打算離開，無打算退出，都無打算放棄」，呼籲網民不用再勸他離開。

陳皓桓接受本報訪問時表示，預計自己會在兩三日後收到警方預約拘捕通知。他補充，民陣過往都「只會做合法的事情」，預料在港區國安法下，「無乜嘢會係合法」，個人判斷將來民陣或難再發起行動。他又稱，民陣很少就未來走向討論，也未有特別討論是否需解散，亦認為民陣不會被政府取締。

區議員被捕 手紋「香港加油」

警：倘紋「獨立」即以國安法拘捕

另外，前日3名沙田區議員趙柱幫、李志宏及石威廉均於時代廣場被捕，3人均參與民主派新界東初選，屬民間集會團隊發言人劉頴匡名單成員。石威廉回應本報時稱，自己前日因非法集結被捕；趙柱幫在facebook則稱被截查時一名高級督察因應他手上有香港加油紋身，稱「如身上位置紋有獨立二字，立即以違反國安法罪名拘捕」。

另外，民主黨立法會議員尹兆堅前日被捕後身體不適，直至截稿前仍在瑪麗醫院留醫。民主黨立法會議員胡志偉表示未有其最新消息。

（港區國安法）