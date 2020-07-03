七一前警發指引 列違國安口號清單

據了解，警方在6月30日召開簡報會，向前線警員簡介如何就港區國安法執法。警方派發了一份共3頁的指引。消息人士表示，指引的第一頁列明，警方在拘捕前毋須警告，由現場指揮官決定。第二頁則是「危害國家安全行為例子及警方建議行動」，被列舉的口號包括：「香港獨立 唯一出路」、「香港人 建國」、「香港獨立 民族自強」、「光復香港 時代革命」。旗幟方面，示威者揮舞「香港獨立」旗、「香港國」藍白旗、「雪山獅子旗」、「九獨」旗幟，均被視作危害國安。

須依法拘捕 人太多可只警告錄影

蒐證方面，警方建議錄影現場情况，及有關宣揚危害國家安全的言論或演說。若警方需就港區國安法作出拘捕，指引列明，原則上需根據相應法例在現場拘捕，但如人數太多，警方建議現場只作警告，但會錄影記錄及蒐證。另外，指引亦建議警員蒐集可能干犯《公安條例》下「禁止展示旗幟等物的權力」、「公眾地方內擾亂秩序行為」、「非法集結」等罪行的證據。

（港區國安法）