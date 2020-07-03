七一10人涉煽動分裂國家 9人保釋 67歲女子：舉港獨牌為捍自由 有被捕準備

「光復香港 時代革命」為一度主張港獨、本土民主前線時任發言人梁天琦2016年參加立法會新界東補選的口號，坊間對口號詮釋各異。特區政府發言人昨表明，「光復香港 時代革命」口號有港獨與顛覆國家政權含意，嚴正譴責挑戰國家主權、統一和領土完整的行為，籲勿以身試法（見另稿）。

被捕6男4女涉包括揮動、搜出香港獨立旗幟等（見表），其中一人被指駕駛插着「光復香港 時代革命」旗幟的電單車撞傷警員。

專責國安調查隊暫駐馬鞍山警署

綜合律師及區議員消息，10人先送灣仔、北角警署等，並轉至馬鞍山警署，最後再返各警署；律師可接觸被捕人、被捕人可聯絡家屬。有律師透露，見到馬鞍山警署調查港區國安法案件的人員，制服有「NS」及數字牌。警方消息人士解釋，疑犯由不同分區警員拘捕，故先送相關警署登記，再送往馬鞍山警署集中處理，負責港區國安法的特別調查隊暫安排在馬鞍山警署。

獲准保釋的5男4女中，據悉包括涉揮港獨旗的15歲女子；最少4人昨晚9時半起先後獲准保釋離開灣仔警署，七一當日首名被捕者、在銅鑼灣搜出涉香港獨立旗的張先生向本報表示，被捕時穿的衫褲鞋及旗被收作證物，警方指他涉違國安法第21條，即煽動他人分裂國家罪等。

另外，67歲周女士亦被指涉煽動分裂國家罪，她向本報說沒尋求律師協助，要上庭時再打算，不會因被捕而不上街，會視乎情况。她前日涉舉「香港獨立 Hong Kong Independence」、貼有英美國旗的紙牌。她昨晚說當時已有被捕準備，舉牌為捍衛言論自由，「以前可說的東西，現在都要說」。

不願具名的25歲男子稱，被捕時穿「光復香港 時代革命」上衣，警方未明確指出所涉條例。另一青年涉因袋中搜出數十張「光復香港 時代革命」文宣被捕，他說自己涉分裂國家罪，文宣被收作證物。各保釋者須於本月下旬向警方報到，剩下1名被捕男子現正被扣查。

揮動或展示港獨旗會否構成條文第21條的「煽動」，資深大律師湯家驊說難單憑該行為判斷，條文沒列明違法，要視乎其他證據。至於為何新法例生效沒寬限，消息人士解釋國安法性質嚴重，有別於限聚令等法例。

警：羈留安排同其他罪名被捕者

外界關注國安法案件羈留及法律程序，法政匯思召集人、大律師李安然認為，觀乎條文是由法官決定疑犯及被告保釋申請，沒清晰交代警方有否權力批准，質疑沒交代警方扣查時間上限。警方回覆稱處理違反港區國安法被捕者與其他罪名被捕者相同，包括羈留安排。

湯家驊料特首盡快委任法官

湯家驊稱會繼續由警方決定是否批准保釋，提堂後則由法官決定。專責處理國安法的法官仍未明，如何處理提堂？他相信特首會盡快委任法官。

明報記者

（港區國安法）