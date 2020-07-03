陳弘毅倡修例 訂明喪失參選權年期 梁美芬：或牴觸國安法 港府未必有權

陳弘毅昨在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，國安法的判刑「可大可小」，包括判入教導所、感化院或社會服務令，「不可能犯罪後判社會服務令，唔畀佢20年後參選」。他說若判監10年，便可能長時間不可參選，認為修例可進一步按被告所犯罪行、判刑輕重，清晰界定判刑後多少年不可參選。

譚耀宗：選舉主任決定參選資格

除非人大進一步說明

全國人大常委譚耀宗在同一節目稱，違法者有可能終身喪失參選資格，亦可能只是一屆選舉的參選資格。他認為除非全國人大常委會有進一步說明，否則會由選舉主任決定參選資格，若有人不服上訴便由法庭裁決。

據了解，有法律界人士曾與中央討論，港區國安法應列明不能參選的時限，如有人建議與判刑年期成正比，之後再重新審視該人的政治主張，判斷該人能否參選。惟最終人大常委未有在港區國安法條文中列明，包括能否恢復參選權。

民建聯何俊賢表示，現在處理選舉問題是「言之尚早」，認為日後若出現有關爭議，中央有可能釋法。民主黨林卓廷說，不贊同訂立港區國安法，故無興趣和政府討論檢討選舉制度。

根據港區國安法第35條，被判觸犯危害國安罪行者，即喪失參選立法會、區議會選舉的資格，亦不能出任特區公職或特首選舉委員會委員，但相關規定沒列明期限。現行法例訂明，任何人如被判囚超過3個月，不論是否獲判緩刑，5年內將喪失被提名或當選立法會、區議會或鄉郊代表的資格。

（港區國安法）