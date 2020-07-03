立會下周聯席會議論國安法 鄭若驊李家超出席

泛民質疑立會發言失保障

陳健波：值得邀法律顧問研究

昨日為港區國安法生效第三日，立法會召開財委會期間，議會陣線朱凱廸關注條例生效後，議員是否仍受《立法會（權力及特權）條例》保障在立法會內的言論自由。工黨張超雄要求秘書處解釋，權力及特權條例保障議員不會因在會議內的言論被「以言入罪」。公民黨譚文豪擔心港區國安法凌駕《基本法》，議員或會被以言入罪。

民建聯何俊賢認為，議員已宣誓效忠特區，又稱議員只要不干犯國安法中的4項罪行便毋須害怕。工聯會陸頌雄認為，港區國安法「辣得有道理」，質疑民主派「心中有鬼、對號入座」，稱正常辯論不會有可能違反港區國安法。

財委會主席陳健波表示，港區國安法具凌駕性，值得邀請法律顧問研究相關問題，但法律顧問需較長時間研究；又表示財委會主要討論財務問題，看不到會與港區國安法扯上關係，決定繼續會議。

另外，財委會昨日審議稅務局申請7億元改善資訊科技系統及設施、重置新稅務大樓撥款時，民主黨許智峯質疑，稅務局會否配合駐港國安公署要求，將市民私人資料交予公署，財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應表示，若執法機構要調查及蒐證，稅務局會遵守稅務條例保密市民資料，根據相關程序處理，如有需要會尋求律政司意見。

（港區國安法）