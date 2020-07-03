立會下周聯席會議論國安法 鄭若驊李家超出席

【明報專訊】民主派早前一直要求特首林鄭月娥到立法會回應有關港區國安法的問題，至今未有回應。根據立法會日程，立法會保安事務委員會、政制事務委員會、司法及法律事務委員會將於下周二（7日）舉行兩小時聯席會議，討論港區國安法，據了解，律政司長鄭若驊、保安局長李家超將會出席會議，政制及內地事務局長曾國衞則暫未回覆。
泛民質疑立會發言失保障
陳健波：值得邀法律顧問研究
昨日為港區國安法生效第三日，立法會召開財委會期間，議會陣線朱凱廸關注條例生效後，議員是否仍受《立法會（權力及特權）條例》保障在立法會內的言論自由。工黨張超雄要求秘書處解釋，權力及特權條例保障議員不會因在會議內的言論被「以言入罪」。公民黨譚文豪擔心港區國安法凌駕《基本法》，議員或會被以言入罪。
民建聯何俊賢認為，議員已宣誓效忠特區，又稱議員只要不干犯國安法中的4項罪行便毋須害怕。工聯會陸頌雄認為，港區國安法「辣得有道理」，質疑民主派「心中有鬼、對號入座」，稱正常辯論不會有可能違反港區國安法。
財委會主席陳健波表示，港區國安法具凌駕性，值得邀請法律顧問研究相關問題，但法律顧問需較長時間研究；又表示財委會主要討論財務問題，看不到會與港區國安法扯上關係，決定繼續會議。
另外，財委會昨日審議稅務局申請7億元改善資訊科技系統及設施、重置新稅務大樓撥款時，民主黨許智峯質疑，稅務局會否配合駐港國安公署要求，將市民私人資料交予公署，財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應表示，若執法機構要調查及蒐證，稅務局會遵守稅務條例保密市民資料，根據相關程序處理，如有需要會尋求律政司意見。