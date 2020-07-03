稱領導特首辦表現出色 林鄭提名 陳國基兼任國安委秘書長

政府下午發稿公布陳國基已宣誓就任，對於任命，林太表示陳國基作為特首辦主任，領導辦公室工作表現出色，深信他有能力兼任港區國安委秘書長，領導秘書處支援港區國安委承擔維護國家安全的重責。

前入境處長 曾借調駐京辦

陳國基現年61歲，1982年加入入境處，2011年獲中央任命為入境處長至2016年卸任，2017年中出任特首辦主任至今。他任職入境處期間，曾借調至特區政府駐北京辦事處。

港區國安法規定香港設立由特首擔任主席的維護國安委員會，負責維護國安事務，承擔維護國安主要責任，並受中央政府監督和問責，成員包括政務司長、財政司長、律政司長、保安局長、警務處長、警務處維護國家安全部門負責人、入境處長、海關關長和特首辦主任。

政府昨重申，會竭盡所能執行法律，以達至立法目的，並藉此完善一國兩制制度體系，令香港可長治久安。

聶德權函公僕促配合政府護國安

另外，公務員事務局長聶德權昨去信全體公務員，稱港區國安法旨在切實防範、制止和懲治4類嚴重危害國家安全的罪行，針對的是「極少數違法犯罪者」。他說公務員隊伍是特區政府的骨幹，期望全體公務員在不同崗位各司其職、團結一致，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任，並堅定支持特首和特區政府施政。

（港區國安法）