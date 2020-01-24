馬道立：委「指定法官」應不問政治 吳靄儀：釋按基本法辦事信息 湯家驊：闡明司法獨立無損

接納馬官聲明否

特首辦：無補充

本報昨向行政長官辦公室查詢特首會否接納及依從馬道立聲明的意見，辦公室表示沒有補充。馬道立昨離開終審法院時表示，已發聲明，沒有補充；明年初接替馬道立的終院常任法官張舉能離開時亦沒回應傳媒有關國安法的提問。

馬：法庭運作符基本法最重要

馬道立在聲明表示，自己就港區國安法陳述一些「一般性原則」，不評論國安法的其他方面。馬道立表示，國安法下，行政長官指定法官及相關法庭運作必須符合基本法的規定，「這一點至為重要」。他重申所有指定法官只能包括根據基本法規定而任命的法官，司法機構現任法官均由終審法院首席法官擔任主席的司法人員推薦委員會推薦，再由行政長官任命。

國安法第44條列明，若法官言行危害國家安全，將不獲委任或取消指定法官資格。馬道立引述特首林鄭月娥表示，指定法官的任命必須根據其司法及專業才能，認為是任命指定法官時「須考慮的唯一準則」，「不應根據任何其他因素，例如政治上的考慮因素」。

他又表示，沒被委任為指定法官的其他法官亦不意味他們「不適合獲指定」；考慮個別法官是否適合獲指定時，必須考慮法律上反對原因，包括第44條列出的反對原因，或「任何基於偏頗或合理地給人偏頗的觀感而提出的反對原因」。

不排除外籍官

司法及專業才能「唯一準則」

國安法沒規定指定法官的國籍，惟有個別組織及人士建議一概由中國籍法官出任。馬道立表示，擁有外國國籍的法官按基本法任命出任，對香港貢獻良多，認為擁有外國國籍的法官並不排除在指定法官之外。

案件排期處理委派法官

各級法院領導決定

國安法列明，各法院處理國安案件的刑事檢控程序，由該院的「指定法官」處理。馬道立表示有關案件排期、處理、委派法官處理均由相關級別的「法院領導」決定，「這些事宜全然屬司法機構的職責範圍（sole responsibility）」。湯家驊接受查詢時表示，兩者沒矛盾，因法院領導或首席法官（Chief Judge）負責管理日程、時間、安排法官，可在該院一定數目的指定法官中安排法官處理檢控。湯稱「絕對認同和支持」馬道立聲明，包括委任法官的精神應按其才能及經驗、不應排除外籍法官作指定法官等，認為馬官闡明了在港區國安法下，香港司法獨立不受損害。

吳靄儀表示，馬道立聲明的論點，包括任命法官的準則、司法機構的安排符合基本法原則，認為對方在現時「不可能」、「非常困難」的情况下，透過聲明釋出即使國安法生效，港府、司法機構仍須按基本法原則辦事的重要信息。

明報記者

（港區國安法）

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