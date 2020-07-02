警時代廣場射胡椒球 3區議員涉非法集結被捕

男警壓女子在地 途人記者遭噴椒

防暴警昨晚7時許沿羅素街衝前往時代廣場，在廣場地下有蓋位置制服多人，其間數名男警將一名女子壓在地上，亦向途人及記者射胡椒噴劑。有警察在時代廣場扶手電梯底向上射數發胡椒球，有人從扶手梯頂向警察擲物，警再射胡椒球，50名警察即進入時代廣場中庭，有穿記者黃背心女子被截查。時代廣場內有患哮喘市民稱警察在場內射胡椒球彈，令她一度呼吸困難，記者入廣場亦感皮膚刺痛。

警察隨後在銅鑼灣時代廣場截查和拘捕多人，部分人被要求一字排開逐個搜查。劉頴匡向本報稱，與他合組名單出選民主派初選的區議員李志宏、趙柱幫和石威廉晚上於時代廣場被捕，被指涉干犯非法集結，被押上旅遊巴。

印警資料紙散廣場 警：保留追究權

警方則於facebook稱，昨傍晚約6時，有示威者將大量印有不同警員個人資料的紙張散落時代廣場2樓大堂地上，警方重申禁止對警員、特務警員及其家屬起底和滋擾的臨時禁制令仍生效，警方保留追究違反禁制令者的權利。

（港區國安法）