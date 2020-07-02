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遊行「如水」 遇警四散轉角再聚 遭刺傷捱電單車撞 7警送院

【明報專訊】首度遭警方反對的7．1遊行，在《港區國安法》生效後半日起步，遊行隊伍無法如昔日由維園出發。在警方佈防下，上街的港人如流水般散落銅鑼灣、灣仔及天后，遇截查、水炮和催淚彈即四散，流入其他大街小巷再凝聚，有年輕人仍戴着反修例時常見的黑口罩，更多人戴外科手術口罩，在人潮中高舉雙手，做出爭取五大訴求的五一手勢。

政府譴責暴行

根據警方，昨有7名警員分別被尖刀襲擊、電單車撞傷及在拘捕時手臂被刺傷、手指骨折及頭部被硬物擊傷等，全部要送院。警方稱有暴徒故意嚴重傷害警員，當中有暴徒駕駛電單車撞向警員，造成3人受傷。另有人員制服一名疑犯時被多名暴徒包圍襲擊及企圖「搶犯」，導致人員被利器插傷。政府發言人強烈譴責無法無天的暴行。

昨日遊行主題為「反對國安惡法，堅持五大訴求」，原定3時由銅鑼灣東角道遊行至遮打道。中午1時已有大批人在銅鑼灣一帶聚集，警方在東角道、百德新街一帶設防線，被包圍的群眾高叫「香港獨立，唯一出路」等口號，遇上警方推進即退後，人群於內街間往來，待警方防線後退再走上主幹道。

有呼「一國兩制死咗啦」 有揮西藏旗

反修例遊行的路障、舉傘對抗警方防線的畫面昨不多見，遊行隊伍多見年輕人，但也有長者、一家大小，有父母帶孩子來，說要教他們勇氣；35歲Jessica昨日站出來，為告訴國際有多少「真香港人」反對港區國安法，相信港人會一如既往「Be Water」。今年沒有大台，遊行者自製道具，有人在軒尼詩道一邊撒溪錢一邊高叫「一國兩制死咗啦」，亦有人揮舞西藏旗、英國旗。

下午3時許，有示威者一度在維園外舉傘佈陣，亦有人在馬路設障，隨警方推進市民就向炮台山方向東退。至4時許，逾百人在港鐵天后站外英皇道行車線上遊行，人潮湧至炮台山站外，有人在站外天橋上投擲鐵罐，防暴警員即向天橋發數枚橡膠子彈，市民再往銅鑼灣方向後退。

灣仔鵝頸橋底亦是警民攻防陣地，警方下午不時截查、拘捕，4時許更發射10多發胡椒球彈，市民四散入內街。當有人高叫「香港獨立，唯一出路」，警方舉起警告可能違港區國安法的紫旗，市民則拍掌回應，速龍小隊成員衝前，市民就逃向時代廣場，有速龍隊員大叫「淆底獸」。

插光復香港旗 電單車傷3警

據傳媒直播，昨午約4時，警員在高士威道近興發街嘗試制服一名疑犯遇反抗，數人用刀等利器及雨傘插向警員及向他投擲磚頭等，亦有人拳打他，最終有人伸手拉走疑犯並逃脫。該警員左肩膀受傷流血。另有23歲男子昨午近3時半在灣仔柯布連道駕駛電單車撞向警員，致3警手及膝部等受傷。警方稱該電單車插着「光復香港 時代革命」旗幟，男司機涉瘋狂駕駛及違反港區國安法被捕。警方嚴厲譴責嚴重危害他人性命的暴力行為。

醫管局稱，至晚上10時有26名與大型群眾活動相關的傷者送至公立醫院，涉19男7女，介乎14至77歲，分別送往東區和律敦治醫院，15人情况穩定，其餘11人出院。

明報記者

（港區國安法）

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