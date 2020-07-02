違國安法失參選資格時效 鄭若驊：有機會終身

張曉明昨出席國務院新聞辦關於港區國安法的記者會時表示，國安法第6條規定參選和就任公職時要宣誓或簽文件確認擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區，其範圍比基本法第104條更闊 ，不限於特首、主要官員等，也包括所有公職人員；而透過選舉擔任公職的人，參選時也要簽署文件，該做法2016年已開始，現時是將其法律化。

反國安法會否DQ 張曉明：值得研究

被問及9月立法會選舉參選人若反對國安法，會否遭DQ，張說「是值得認真研究的問題」，相信特區政府會根據國安法和現行法律界定。他又說：「制定國安法不是將泛民陣營作為假想敵，是聚焦打擊極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子，不是整個泛民陣營。」他引述已故領導鄧小平的說法，稱香港可以有不同政見，可以罵共產黨，但不能變成行動。

鄭若驊昨日在政府記者會承認，港區國安法第35條所指被定罪者喪失參選和公職資格，「無話喪失幾耐」。她強調，涉國家安全的東西，主體是因為好嚴重的犯罪情况才會引致這種懲罰。

被問到若有人公開表明反對港區國安法，是否就不能參選立法會，特首林鄭月娥指出，能否參選由選舉主任決定，不可能簡單地說什麼言論及行為會導致喪失參選資格。

公職人員是否包括公務員和公營機構、政府資助機構員工，資深大律師湯家驊表示，根據《釋義及通則條例》，公職人員定義非常廣泛，任何在特區政府擔任受薪職位的人，不論該職位屬長設或臨時性質也是公職人員；法庭有另一定義，何謂公職人員要由法庭作權威性解釋，一般而言公務員是，而醫管局員工是否直接受聘於政府可以爭辯。

至於觸犯國安法是否就永久失去參選資格，湯家驊表示，由法庭去判決懲罰是否合比例。他說，港區國安法列明尊重國際人權公約，故要考慮限制和權利是否合比例，他舉例「如果有人定了罪，只係罰社會服務令，同時話佢永遠不能參選，是否符合比例？」

（港區國安法）