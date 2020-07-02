大律師會斥不合比例限制思想自由 指罪行廣泛定義模糊 律師會長：高興中央採納意見

另邊廂，律師會會長彭韻僖稱，「很高興中央聽取了律師會的聲音，並採納不少我們的意見」，包括法例不具追溯力、聆訊原則上獲公開審訊等；但稱要由律師會轄下憲制事務及人權委員會、刑法及訴訟委員會研究有關細節後，才發表進一步意見。

大律師公會昨發表聲明，對條文內容及頒布方式表示嚴正關注，稱當中多項條文與《基本法》不一致。

聲明關注傳媒批評政府可能被捕

對於條文「四宗罪」，聲明批評範圍廣泛欠清晰，亦無公平審訊等保障。聲明稱，條文列明「分裂」可在有或無使用武力下發生，令人關注或被用以禁止言論或和平倡議；至於「顛覆」則出現在威脅使用武力或其他非法手段，導致嚴重干擾、阻撓特區履行職能等，令人關注即使是傳媒批評，在此條文下亦可能被捕。

合法學術非政府組織活動或變非法

聲明又批評，「恐怖活動」定義模糊，支援恐怖分子或恐怖活動亦十分廣泛，涵蓋任何提供物資、運輸、場地的人，檢控時需否證明知悉自己正服務恐怖分子，目前並不確定。至於「勾結外國勢力」亦定義模糊，涵蓋直接、間接接受境外機構資助、以對特區或中國採取敵對行為，令人關注現時合法學術、非政府組織及媒體活動，條例下或變非法。

至於3情况下被告有可能送內地審訊，聲明指出，一般引渡的司法限制未能應用，加上此類個案按內地刑事程序而行，令人關注被告公平審訊權利有否足夠保障。至於條文最終解釋權在人大常委會手中、特首可任命法官，聲明稱或削弱香港司法獨立。聲明並批評，在條例生效前，特區無人見過草案，亦欠缺有意義的諮詢；並批評條文僅以中文公布，香港法律制度以雙語運作，欠缺英文版本並不常見。

記協憂新聞材料不再受法律保障

記協亦發表聲明指條文嚴苛、涵蓋範圍極廣泛，表示極度遺憾，記協擔心傳媒機構的新聞材料，將不再受現行法律保障，而條文提及經特首批准、對有合理理由懷疑可截取通訊和秘密監察，憂慮日後執法部門可截取記者與受訪者的對話，增加採訪困難；記協亦擔心如案件不公開審理，公眾將失去知情權。

明報記者

（港區國安法）