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2020年7月2日星期四
遊行不獲批照上街 港島370人被捕 國安法生效一天 警七一拘10人
警消息：喊「光復香港時代革命」違法 大律師：未必指向港獨
警國安處成立 未定搜處所需否手令 國安撥款不受法律限制 涂謹申斥「無得制衡」
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特首權力擴 法政匯思：不符基本法分權設計
無懼新例 路噴港獨
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視像參與美國會聽證會 羅冠聰：中共自招制裁 非因游說
無懼新例 路噴港獨
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【明報專訊】港區國安法壓境，警方重兵嚴防，但昨仍有大批市民選擇走上街頭，以「Be Water」形式游走港島一帶，更有示威者無懼觸犯新例，在天后英皇道用噴漆噴上「香港獨立」。
（港區國安法）
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