特首權力擴 法政匯思：不符基本法分權設計

特首將任國安委員會主席，委員會工作信息不公開，其決定不受司法覆核挑戰，涉及國安的撥款和人員編制不受現行法律限制。特首在執法、檢控、司法各項程序的權力都有增加，例如任命律政司和警務處國安部門的負責人、指定審理國安案件的法官、批准警務處國家安全處對懷疑危害國安者截取通訊和秘密監察等。

稱國安委超然法律 違平等原則

至於中央設立的駐港國安公署，執行職務時不受香港管轄，按內地法律行事；特首任命律政司和警務處國安部門的負責人，都要諮詢公署意見。

李安然稱，國安法令特首領導的國安委員會超然於法律，由特首指定法官等，亦不符司法獨立、檢控獨立。將權力集中在特首，亦不符《基本法》中各機關制衡、分權的設計。

實政圓桌田北辰認為，由特首批准截取通訊和秘密監察是倒退。他強調支持國安法，但認為賦予特首此權力，與國家安全是兩碼事，條文完全沒解釋為何要讓特首有此權力。

劉兆佳：應對國安須集權

劉兆佳認為，要維護國家安全，一定要集中力量，不能分散權力，故國安法不會令不同機構互相制衡，否則會令政府不能快速處理國安威脅。他又認為，國安或涉外交、國家機密等，權力應集中於特首，亦體現香港行政主導。

（港區國安法）