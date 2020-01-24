全球受管 違法外國人來港可被控 稱比「預想最差」更差 張達明「溫提」：全世界需熟國安法

陳弘毅：做法亦屬域外管轄

陳弘毅昨在港台《千禧年代》表示，港區國安法為一國兩制設下底線，亦即是中央政府不可接受的底線，並進行刑事處罰；他認同在一國兩制框架下，「一國」的原則需以法律形式表述和保障。

根據港區國安法第六節列出該法例的效力範圍，規管的包括非本港永久居民。陳弘毅指出，中國刑法有「保護管轄」的概念，若外國公民在外國進行嚴重侵犯中國利益的犯罪行為，中國法院可實行域外管轄權，他稱外國法例也有同樣概念，包括美國。他另向本報表示，根據國際間的規例，政治罪犯不會被引渡，除非涉事的外國人在內地或本港犯法。

張：超國內「域外管轄」概念

張達明則在facebook形容，港區國安法的法律條文「比我所預想最差的情况還要差」 ，稱法例是將具中國特色的法治概念套用至香港，一方面強調國家機構及人員須遵守法律、保障人權，但實際上卻不受本港的管轄或獨立法院監察。針對法例規管非港人，他形容是超越了國內域外管轄權只適用於中國公民的概念，他更「溫馨提示」全球80億人應熟讀港區國安法，以免誤墮法網。

張達明又指出，4宗罪行的定義廣泛，例如什麼是「非法手段」、「恐怖活動」、「國家機密」等，條文都沒有清晰說明。

葉巧琦：條文空泛 多行為墮法網

大律師公會副主席、資深大律師葉巧琦舉例，在反修例運動中的「人鏈」行為，或會被視為「非法手段」，而其間有人嚴厲批評政府、或阻礙政府機關運作，則已可能觸犯法例。她強調，由於條文定義空泛，甚至沒有就「國家安全」定義，可能犯法的例子多不勝數，而更關鍵的是法例最終解釋權不在本港法院，並凌駕於本港法例，擔憂以往為港人認識的司法獨立制度會消失。

法政匯思：「旨在」列罪 管理思想

法政匯思召集人、大律師李安然表示，國安法下的分裂國家罪和顛覆國家政權罪，是將「旨在分裂國家」和「旨在顛覆國家政權」列為罪行，相當於管理市民思想和動機，與本港刑事罪行一貫只是看犯罪意圖不同。

明報記者

（港區國安法）