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加英更新旅遊提示：赴港被捕、送中風險增

【明報專訊】「港區國安法」公布條文和實施後，加拿大及英國均更新旅遊提示，提醒在香港的國民，面對被任意拘捕及引渡到內地的風險增加。美國國務卿蓬佩奧稱，深切關注現時所有居於香港的人的安全，他特別指出，港區國安法第38條似乎涵蓋美國人，對所有國家都是侮辱。會計界立法會議員梁繼昌稱，國安法影響投資者意欲，因法例令海外人士來港及在港風險增加，海外投資者也憂誤墮法網，有資訊科技公司近日因而放棄來港投資，他憂慮國安法影響香港競爭力。

蓬佩奧：港國安法侮辱所有國家

外交部：以人權之名行干涉之實

加拿大政府更新旅遊提示，提醒在香港的國民，面對被任意拘捕及引渡到內地風險增加。英國政府昨亦更新旅遊提示，指內地當局可以在某些情况下，根據港區國安法拘留一些人，最高可判終身監禁，因此違反法例的非永久居民面對被捕及引渡的風險增加。

另外，法國、德國、英國及日本等27國前日在聯合國人權理事會論壇發表聯合聲明，敦促中國重新考慮港區國安法立法。 德國外長馬斯（Heiko Maas）昨日稱，香港現時情况令人極為憂慮，並指這最終將影響中國與歐盟的關係。香港警方昨首次以國家安全法作拘捕後，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）稱，歐盟視港人現有權利及自由是否全面獲保障，至關重要。

外交部發言人趙立堅昨稱，香港國安立法問題「不是人權問題，更不應被政治化」，指摘「少數外部勢力以人權之名行干涉之實」。

梁繼昌：憂經營不便 IT公司棄來港投資

會計界議員梁繼昌認為，港區國安法實施後，海外人士來港風險增加，會影響投資者意欲。他說，近日有資訊科技公司因港區國安法放棄來港投資，公司並非擔心其工作會觸犯法例，而是未來或要多番配合國安法下的調查工作，造成經營不便，令來港成本增加；加上本港暫未顯示其會嚴謹執法，海外投資者擔心商業糾紛及仲裁亦會引致他們墮入法網。梁說，現時全球人才競爭激烈，擔心本港或失去競爭力。

紡織及製衣界議員鍾國斌說，相信中央及港府亦清楚國安法會影響海外投資及營商環境，但認為疫情之下，全球近七八成的供應鏈暫停，故暫未能評論國安法如何影響本港營商。

（港區國安法）

相關字詞﹕高度自治 中歐關係 中德關係 王霜舟（Austin Ramzy） 康明凱 中加關係 孟晚舟 港區國安法 加拿大

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