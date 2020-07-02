工會：水炮數米外直射 記者鼻噴血

壹傳媒工會昨晚表示《蘋果》一名記者和一名攝記昨午2時許在軒尼詩道和天樂里交界採訪時，水炮車在20秒內三度向兩名記者射含催淚水劑，最近一次僅幾米距離，該記者耳道被高壓水炮直射，鼻孔噴血，另一攝記全身泛紅及敏感。工會強烈譴責警方濫用高殺傷力武器，蓄意襲擊在現場合法採訪的記者，要求警方向受傷記者致歉，工會研究追究涉事警員責任。

昨午約5時，警方水炮車駛至灣仔軒尼詩道玉滿樓對出驅散在場者，有人躲進日本城，水炮車向行人路上的人射催淚水劑，一名拍攝者被射中倒地。網媒Flash Media聲明指傷者為其攝影記者，採訪期間被水炮直接擊中頭部，彈飛兩米後倒地，現已於醫院接受檢查。約6時許，水炮車駛至杜老誌道與軒尼詩道交界，射向一名穿黃背心的人。

快慢必「劉公子」被捕 兩童被截查

另外，有便衣警昨午約3時在銅鑼灣崇光百貨外指人群中有一名罵警者「煽動」，並拉走該人，其間一名穿有「PRESS」字樣反光衣的女子被推倒，在場記者欲扶起她，警員用胡椒噴劑指向及趕走在場記者。至昨午約5時，警員在羅素街向天射4次胡椒球槍，有警員在時代廣場外截查穿記者反光衣人士，防暴警再向羅素街快速推進，發射約10發胡椒球彈，並拘捕一名穿黃色記者背心的人。

警察昨多次包圍大批市民截查及拘捕，約2時在百德新街行人路圍截及拘捕立法會議員陳志全及數十人，包括「快必」譚得志、富商「劉公子」劉定成。警察4時許在崇光外截查近百人，最少兩名兒童在成人陪同下被截查，其後獲放行。

本研社樓上攝搜身 遭警射胡椒球

另外，位於富德樓二樓的「本土研究社」有成員以電話拍攝樓下警員搜查一名示威者，警員先以電筒照射，再向該單位射胡椒球彈，擊中單位窗戶，並差點射中該社成員，胡椒球氣味攻入室內，在場約10人不適。警方截稿前未有回應。

（港區國安法）