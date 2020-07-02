張曉明：說8‧31打死人引憎恨或違法鄭若驊：不能單看一事定論 前提需涉助外國竊情報

人大法工委：港仍需自行立23條

律政司長鄭若驊在香港出席記者會時說，散播8．31太子站打死人的言論是否犯法時，說法與張有別。鄭稱不能只單獨看是否構成憎恨那麼簡單，而是要整個條文去看，稱前提為外國竊取情報，或請求外國資助串謀行為，才會構成勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指重點是條例的前提，指違法與否「要整體去看，所有相關的說話或行為，要前前後後去看，而不能以單獨一件事情，便作出結論。」特首林鄭月娥補充，行為是否觸犯法律要從立法的目的、原意或解釋方面來回答，不能簡單就以「犯法」、「不犯法」來回應。

國安法下新增4類罪行，最高刑期是終身監禁，包括「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，引發港人對中央或特區政府憎恨並可能造成嚴重後果，即屬犯法。張曉明說，「引發憎恨」是照抄香港《刑事罪行條例》第9、10條，他解釋，通過造謠引發社會對政府仇恨就犯法。張引用去年反修例風波作例子，指有人造謠說太子站打死人，將社會不滿情緒集中指向香港警察，就構成犯罪。他說，游說外國政府制定法律對中國實施制裁，若構成嚴重後果，也可論罪處罰。

稱僅把港拉近一國 「倘要一制直接用內地法」

至於以往行為是否不追究？張曉明說，國安法沒有追溯力，但香港有其他法例可處理國安問題，例如《刑事罪行條例》、《公安條例》、《社團條例》、《官方機密條例》等，應該用這些法例懲治已經發生的危害國安行為。

被問及國安法是否違反一國兩制，張曉明說，國安法是要將香港「往一國方向拉近一些」，又說若要實施一國一制，中央可直接將全國刑法和國安法在香港頒布，不用大費周章制定港區國安法。

至於國安法是否影響司法獨立，全國人大法工委主任沈春耀說，特首是從現有法官當中制定名單，指定若干名可審理國安案件的法官，法官仍是獨立審判、不受干涉，又指非指定的法官可以審其他案。

聞外國制裁 張斥「有無搞錯，關你咩事？」

張曉明說，國安法是《基本法》之後中央專門為香港制定的第二部法律，標誌中央更加注重治港制度的「頂層設計」。他說，香港回歸後不止一次出現移民潮、撤資潮，而國安法剛出台，可能還有人抱觀望心態，但相信時間和事實會證明一切。被問及外國要對中國實施制裁，張用廣東話說：「有無搞錯，關你咩事？」

7‧21被襲 廚師質疑追究責任違法否

7．21元朗站白衣人襲擊事件其中一名傷者、任職廚師的蘇先生昨現身銅鑼灣，他稱自己只是「行街」。他說如果叫「8．31打死人」可構成犯國安法，質疑「7．21唔見人」是否同屬違法，因為口號針對警察；而當他向政府追究7．21責任時，亦擔心會被指違法。目前他聯同其他7．21傷者，以民事訴訟入稟向警務處長索償，他稱會繼續追究，強調「我在7．21事件中只是受害者」，所以不會害怕。

明報記者

（港區國安法）