一家上街 父母盼教女兒勇敢

◆沒想過移民

兩子之母：呢度屬於我哋，點解要走？

帶3歲及11歲的兒子在銅鑼灣上街的黎太說，自己不是勇武，也不追求港獨，昨站出來「湊人數」表達反對國安法。她去年6月沒遊行，當時不認為「要付出咁多」，其後見政府對訴求視若無睹，便不缺席任何遊行，「警察得3萬，但支持呢場運動嘅人有200萬，我怕什麼？」她無想過移民，「呢度係屬於我哋嘅，有人要搞我哋，我點解要走？」不過，她擔心以後教育制度會偏頗，現會買不同媒體特刊，萬一10年後一切歷史都被改寫，希望為運動留一些憑證。

◆大專生搖港獨旗：今回唔舉以後冇得舉

昨午在天后人潮中揮動香港獨立旗幟的大專生Ken（化名），見多人上街才帶旗，「唔擔心得咁多，今日唔舉以後冇得舉」。他身穿T恤短褲，沒有背囊，旗就收在褲袋，慶幸由住所前往銅鑼灣期間沒被截查。昨有人被搜出港獨旗涉違國安法，他說「有諗過被捕，但唔能夠顧慮太多，如港人肯出來，唔放棄，我哋都會出來」。

（港區國安法）