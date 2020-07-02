要聞

一家上街 父母盼教女兒勇敢

【明報專訊】李先生、李太帶同5歲及16歲女兒在灣仔參與遊行（右圖）。李先生表示，國安法是港人不想見到的限制，盼上街表達對自由的意願。李太認為，當權者不聆聽訴求，上街是為顯示港人同心合一、從無分開。她說帶同幼女上街雖有風險，但要教她們勇敢和勇氣。16歲的大女表示，過去一年見到衝突場面感心痛，她曾於網上發表有關六四的帖文，其後感到不安，「但講真相唔應該驚，我唔想被強權壓逼自己，想有多啲自由講自己想講嘅嘢」。（圖2）

◆沒想過移民

兩子之母：呢度屬於我哋，點解要走？

帶3歲及11歲的兒子在銅鑼灣上街的黎太說，自己不是勇武，也不追求港獨，昨站出來「湊人數」表達反對國安法。她去年6月沒遊行，當時不認為「要付出咁多」，其後見政府對訴求視若無睹，便不缺席任何遊行，「警察得3萬，但支持呢場運動嘅人有200萬，我怕什麼？」她無想過移民，「呢度係屬於我哋嘅，有人要搞我哋，我點解要走？」不過，她擔心以後教育制度會偏頗，現會買不同媒體特刊，萬一10年後一切歷史都被改寫，希望為運動留一些憑證。

◆大專生搖港獨旗：今回唔舉以後冇得舉

昨午在天后人潮中揮動香港獨立旗幟的大專生Ken（化名），見多人上街才帶旗，「唔擔心得咁多，今日唔舉以後冇得舉」。他身穿T恤短褲，沒有背囊，旗就收在褲袋，慶幸由住所前往銅鑼灣期間沒被截查。昨有人被搜出港獨旗涉違國安法，他說「有諗過被捕，但唔能夠顧慮太多，如港人肯出來，唔放棄，我哋都會出來」。

（港區國安法）

上 / 下一篇新聞

遊行不獲批照上街 港島370人被捕 國安法生效一天 警七一拘10人
遊行不獲批照上街 港島370人被捕 國安法生效一天 警七一拘10人
警消息：喊「光復香港時代革命」違法 大律師：未必指向港獨
警消息：喊「光復香港時代革命」違法 大律師：未必指向港獨
警國安處成立 未定搜處所需否手令 國安撥款不受法律限制 涂謹申斥「無得制衡」
警國安處成立 未定搜處所需否手令 國安撥款不受法律限制 涂謹申斥「無得制衡」
李家超：送內地審「萬中無一」 張曉明：公署履職 港三權「不能管」
李家超：送內地審「萬中無一」 張曉明：公署履職 港三權「不能管」
林鄭：有法律有穩定 市民大喜訊
林鄭：有法律有穩定 市民大喜訊
警國安處人員出動 戴「N」字首呼號卡
警國安處人員出動 戴「N」字首呼號卡
陳淑莊稱比預想更辣 凌駕現有法例
陳淑莊稱比預想更辣 凌駕現有法例
漁船遊維港慶回歸 沿途「紅裏帶黑」
漁船遊維港慶回歸 沿途「紅裏帶黑」
遊行「如水」 遇警四散轉角再聚 遭刺傷捱電單車撞 7警送院
遊行「如水」 遇警四散轉角再聚 遭刺傷捱電單車撞 7警送院
警時代廣場射胡椒球 3區議員涉非法集結被捕
警時代廣場射胡椒球 3區議員涉非法集結被捕
陳皓桓：縱無組織發起遊行 盼市民「重要日子」上街
陳皓桓：縱無組織發起遊行 盼市民「重要日子」上街
遊行常客：沒出來非懦弱 將長期作戰
遊行常客：沒出來非懦弱 將長期作戰
張曉明：說8‧31打死人引憎恨或違法鄭若驊：不能單看一事定論 前提需涉助外國竊情報
張曉明：說8‧31打死人引憎恨或違法鄭若驊：不能單看一事定論 前提需涉助外國竊情報
工會：水炮數米外直射 記者鼻噴血
工會：水炮數米外直射 記者鼻噴血
掘磚堵路破壞店舖 警：遮樣仍能查出
掘磚堵路破壞店舖 警：遮樣仍能查出
BNO留英增至5年 居6年可申入籍 無配額 可工作入學 數月內實施
BNO留英增至5年 居6年可申入籍 無配額 可工作入學 數月內實施
人道援助港人 台港交流辦開幕
人道援助港人 台港交流辦開幕
加英更新旅遊提示：赴港被捕、送中風險增
加英更新旅遊提示：赴港被捕、送中風險增
全球受管 違法外國人來港可被控 稱比「預想最差」更差 張達明「溫提」：全世界需熟國安法
全球受管 違法外國人來港可被控 稱比「預想最差」更差 張達明「溫提」：全世界需熟國安法
特首權力擴 法政匯思：不符基本法分權設計
特首權力擴 法政匯思：不符基本法分權設計
無懼新例 路噴港獨
無懼新例 路噴港獨
大律師會斥不合比例限制思想自由 指罪行廣泛定義模糊 律師會長：高興中央採納意見
大律師會斥不合比例限制思想自由 指罪行廣泛定義模糊 律師會長：高興中央採納意見
違國安法失參選資格時效 鄭若驊：有機會終身
違國安法失參選資格時效 鄭若驊：有機會終身
視像參與美國會聽證會 羅冠聰：中共自招制裁 非因游說
視像參與美國會聽證會 羅冠聰：中共自招制裁 非因游說