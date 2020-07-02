陳皓桓：縱無組織發起遊行 盼市民「重要日子」上街

在場者屢遭警告違國安法

大狀：不應入發起者數

陳皓桓號召的遊行原定昨午2時集合，由銅鑼灣東角道起步，陳皓桓稱昨午與胡志偉、朱凱廸等於登龍街集合，見警方重重佈防，遂轉至天樂里與在場數百人一同起步。眾人一度拉起橫額走出軒尼詩道，防暴及後推進及發射水炮驅散，市民即四散及退至謝斐道天橋，他則退至鷹君中心暫避及休息。

遊行期間警方多次舉紫旗警告在場者行為有分裂國家或顛覆國家等意圖，可能構成港區國安法罪行。被問會否牽連發起人觸犯國安法，法律界選委、大律師黃宇逸稱，發起遊行原先訴求並非顛覆或分裂國家，若有市民觸犯法例，「也不應將參與者的行為入佢數」，但憂慮執法者會濫用條文。

已三度被捕的陳皓桓稱，不怕在港區國安法下再被捕，「拉咪拉，已做好坐監準備」。他認為只要堅持，即使「坐爆」監獄也沒所謂，「在監獄都可以發聲」。

陳續說，據港區國安法條文，做任何事都犯法，「祈禱都可能犯法」。他稱李旺陽、劉曉波等受酷刑對待仍堅持公開受壓迫經過、為爭取民主自由不回頭，港人亦在做同樣的事，呼籲港人繼續發聲。他相信未來打壓會更大，呼籲港人勿忘信念、記住爭取自由民主的職責，即使未來或無組織再發起遊行，盼市民記住在8．31、10．1等「重要日子」再上街發聲。

（港區國安法）