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陳淑莊稱比預想更辣 凌駕現有法例

【明報專訊】《港區國安法》條文前晚正式公布，民主派立法會議員昨日見記者回應，有議員認為國安法導致「一國兩制死亡」。公民黨陳淑莊稱條例比預想中「更辣」，是國教科、23條和《逃犯條例》的「三合一版本」；會計界議員梁繼昌稱法例影響香港作為國際金融中心的地位。

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊表示，即使自己有法律背景，也認為港人會對條文字眼感陌生，稱條文比其預想中「更辣」，凌駕本地法律。

憂內地判決反成港參考案例

根據港區國安法第44條，凡有危害國安言行的法官，不得被指定去審理國安案件，陳淑莊質疑當局按照什麼事情判斷，問是否按照法官的日常言行，還是指其判辭內容。對於部分國安案件會移送內地審理，她憂慮相關案件的判決反會變成香港法院參考的案例，「超越我的法律背景所了解的基本概念」。

陳淑莊續稱，按照現行規定，被判囚超過3個月的人，不得在5年內參選，然而被裁定觸犯國安罪行的人，將頓時喪失立法會議員等公職，批評國安法超越、修改現有法例。

全球受管 梁繼昌：影響金融地位

國安法覆蓋範圍不限於香港，任何人在外地涉及4項罪行，也會被視為違反港區國安法。會計界梁繼昌質疑，如有外國商務客不滿內地金融政策並發表批評文章，日後來港時或面臨起訴。他認為國安法影響香港國際金融中心地位，稱全世界的人都需考慮日後是否來港。

譚文豪：林鄭被矮化成區議員

公民黨譚文豪說，全球人都受港區國安法規管，故除了在港刊憲，也應該「全球刊憲」。他說國安法訂明當局可在香港註冊的飛機和船上執法，旅客不一定是前往內地或香港才受規管。他又說，港區國安法的涵蓋範圍廣泛，質疑中央委任的「國家安全事務顧問」能以國安為由指導任何一個港府部門，認為特首林鄭月娥的管治權被矮化成「區議員」。

（港區國安法）

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