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林鄭：有法律有穩定 市民大喜訊

【明報專訊】警方為執行《港區國安法》，特設「紫旗」警告分裂國家或顛覆國家政權行為可被拘捕，特首林鄭月娥昨亦穿上一身紫色衣服，與律政司長鄭若驊、保安局長李家超，一同在維護港區國安法的布景前解說條文，3人在記者會全程均未戴上口罩；其他司局長則有戴口罩列席記者會。

林太回應記者提問時，再以父母教導子女類比一國兩制的實踐。有記者問及港人做錯了什麼、為何會有林太作為特首，她說看到一國兩制實踐出現問題，「很多人都有責任」，她承認有做得不好的地方，「我相信大家如果作為父母教導子女也是一樣，有做得不好的地方，我們增強認知，我們改善」。

她又說，通過法律令香港有機會「由亂變治」，雖聽到有人稱會繼續抗爭，「但這並不重要，因為有了法律後，我們會很堅定地執法」，稱有穩定環境，「對於香港700多萬市民應該是一個大喜訊」。

政府昨向記者派發解說國安法的小冊子，當中除了總結條文內容及立法原因，亦載列10條「常見問題」，包括「會否導致警權過大？」、「中央指派國家安全顧問列席特區維護國家安全委員會，是否要當『太上皇』？」等。小冊子對上述問題並未直接否認，僅指任何國家都會為國安機構提供一切有效措施，並稱國安顧問只為特區維護國安工作提供意見。

（港區國安法）

相關字詞﹕國家安全 李家超 國安法 鄭若驊 港區國安法 一國兩制 林鄭月娥

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