李家超：送內地審「萬中無一」 張曉明：公署履職 港三權「不能管」

涉國防、軍事、外交 中央行使管轄權

大律師公會昨發聲明表示，疑犯可被移交內地審訊，一般引渡案的司法限制不能應用，加上此類個案是用內地刑事程序，令人關注被告人的公平審訊權利有否足夠保障。聲明並指出，駐港國安公署雖要依法履行職責，但執法時不受特區管轄，質疑某些人身處本地法律不能觸及的位置。

港區國安法列明，案件若涉境外勢力介入、特區政府未能有效執行港區國安法、國家安全面臨重大威脅的情况，由駐港國安公署行使管轄權。港澳辦副主任張曉明表示，在此情况下，執法、檢控、審判和刑罰等都是內地「一條龍」管轄，適用內地法律。

林鄭：須上報中央批准 屬制度保障

李家超強調情况「萬中無一」，他以電影為例，稱若發現被高度滲透、導致當局對辦案人員失去信心，會是其中一個香港認為無能力處理的情况。特首林鄭月娥稱，特區政府及駐港國安公署均可提出請求，不存在她自行將管轄權交予公署；亦不存在公署自行拿走管轄權，強調須上報中央政府批准，「相信這是制度上的保障」。

特區政府的解說小冊子中，舉例若涉及外國機構、組織深度介入案件，或國防軍事等複雜情况，以及可能引起外交交涉，僅靠特區力量難以查清和辦理時，「中央就有必要對案件行使管轄權」。

鄭若驊：公署不受港管轄 仍受國家監督

此外，港區國安法第50條列明，駐港國安公署應遵守全國性法律及特區法律，而第60條則稱執行職務時不受特區管轄。律政司長鄭若驊解釋，不受香港管轄不等如不需依法，稱駐港國安公署人員是接受國家監察機關的監督。

張曉明表示，香港的行政、立法、司法機關對駐港國安公署人員執行職務都「不能管」，因為國安公署行使權力已超出香港自治權範圍，查辦的許多案件涉及國家秘密，故特區機構不能管，這是參考駐軍做法，但不代表「無王管」，因為國安法對公署履行職責的程序、監督機制等有明確規定。

（港區國安法）