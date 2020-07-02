警消息：喊「光復香港時代革命」違法 大律師：未必指向港獨

【明報專訊】《港區國安法》生效後，在遊行現場或公眾地方如商場高呼「光復香港 時代革命」會否犯法？警方消息人士稱諮詢法律意見後確認屬犯法，因口號源於本土民主前線前發言人梁天琦，而他過往曾提出港獨、香港國倡議。有大律師認為這口號是否構成違法有灰色地帶，稱單憑口號未必指向港獨，除非有證據證明相關的人是信納梁天琦的說法或港獨倡議才呼叫該口號。
警消息：口號源於梁天琦 曾倡港獨
「光復香港 時代革命」是梁天琦2016年參加立法會新界東補選時的競選口號。翻查資料，他在造勢大會稱口號選用「時代革命」，因不同年紀的人也可參與革命，形容是「時代之爭」而非「世代之爭」，「你係相信自由、擁抱自由的人，你就係新時代」。他說要拿回自由，掌握命運，掀起一場時代革命，指這一代人很多人相信「我們可以有一個屬於自己的政府」。
李安然：須證喊口號者信納梁港獨倡議
不少人將此口號與港獨扣連，但至今坊間各有詮釋，例如有人認為是意味變革、光復及維持香港核心價值。法政匯思召集人、大律師李安然認為，一般理解革命為推翻政府，料較大可能觸犯顛覆國家政權罪，但亦難一概而論，也要有證據證明動機等。至於口號會否觸犯分裂國家罪，他認為「有灰色地帶」，單憑口號未必指向港獨，又指如認定口號與梁天琦當年說法扣連，「似乎有些上綱上線」，除非有證據證明相關的人是信納梁的說法或港獨倡議才呼叫該口號。
警消息稱喊「解散警隊」不違法
至於帶港獨旗去示威遊行是否違法，警方消息人士指出，警方曾諮詢法律意見，有合理懷疑該人帶旗去示威會展示以鼓吹及煽動分裂國家，若警員不阻止，該人可能已展示；惟有關的合理懷疑要配合現場環境及衣著等，都是蒐證元素，例如帶去公園或超巿，就聯繫不到鼓吹及煽動分裂國家，在家收藏港獨旗欣賞一般也沒問題。他說，在商場叫港獨口號也可犯法；「五大訴求，缺一不可」沒問題，因不涉顛覆國家；「林鄭下台」及「解散警隊」口號也不會觸及國安法。