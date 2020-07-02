警消息：喊「光復香港時代革命」違法 大律師：未必指向港獨

警消息：口號源於梁天琦 曾倡港獨

「光復香港 時代革命」是梁天琦2016年參加立法會新界東補選時的競選口號。翻查資料，他在造勢大會稱口號選用「時代革命」，因不同年紀的人也可參與革命，形容是「時代之爭」而非「世代之爭」，「你係相信自由、擁抱自由的人，你就係新時代」。他說要拿回自由，掌握命運，掀起一場時代革命，指這一代人很多人相信「我們可以有一個屬於自己的政府」。

李安然：須證喊口號者信納梁港獨倡議

不少人將此口號與港獨扣連，但至今坊間各有詮釋，例如有人認為是意味變革、光復及維持香港核心價值。法政匯思召集人、大律師李安然認為，一般理解革命為推翻政府，料較大可能觸犯顛覆國家政權罪，但亦難一概而論，也要有證據證明動機等。至於口號會否觸犯分裂國家罪，他認為「有灰色地帶」，單憑口號未必指向港獨，又指如認定口號與梁天琦當年說法扣連，「似乎有些上綱上線」，除非有證據證明相關的人是信納梁的說法或港獨倡議才呼叫該口號。

警消息稱喊「解散警隊」不違法

至於帶港獨旗去示威遊行是否違法，警方消息人士指出，警方曾諮詢法律意見，有合理懷疑該人帶旗去示威會展示以鼓吹及煽動分裂國家，若警員不阻止，該人可能已展示；惟有關的合理懷疑要配合現場環境及衣著等，都是蒐證元素，例如帶去公園或超巿，就聯繫不到鼓吹及煽動分裂國家，在家收藏港獨旗欣賞一般也沒問題。他說，在商場叫港獨口號也可犯法；「五大訴求，缺一不可」沒問題，因不涉顛覆國家；「林鄭下台」及「解散警隊」口號也不會觸及國安法。

明報記者

（港區國安法）