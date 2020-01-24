遊行不獲批照上街 港島370人被捕 國安法生效一天 警七一拘10人

大批市民昨日「打游擊戰」，在銅鑼灣、灣仔、天后多處示威，其間有人縱火及以雜物堵路，警方數度出動水炮車驅散。至昨晚10時，警方在港島拘捕約370人，當中6男4女涉違反《港區國安法》，其餘分別涉非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛、管有攻擊性武器等。

喊港獨口號揮旗 政府：涉煽動分裂國家

涉違反港區國安法的個案中，據悉涉及旗、衣服及紙卡，主要有「香港獨立」字句，涉嫌分裂國家。對於有人藏有和揮舞港獨旗幟及印刷品、呼叫「香港獨立」口號，政府發言人昨晚發稿嚴正譴責，指他們涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，涉違港區國安法，「公然挑戰中央政府和特區政府的底線」。

在民陣七一遊行遭警方反對下，大批市民昨午前往銅鑼灣、天后、灣仔一帶示威，沿途多人高呼「香港獨立，唯一出路」、「民族自主，香港獨立」等口號。下午1時許，大批人集結東角道，有防暴警要求新民主同盟譚凱邦退後並給予警方空間，兩度警告他涉阻差辦公，同時在場有人高呼「香港獨立，唯一出路」，防暴警首度在七一遊行舉起紫色旗，警告在場者可能違反港區國安法。

有持米高峰的防暴警指向一名市民要求他「停止嗌香港獨立」，未有即場拘捕，但有警員錄影。警方其後發稿指當時有人呼叫「香港獨立，唯一出路」，涉煽動或教唆他人分裂國家，有可能違反港區國安法。

藏旗幟隨身物有標語 被捕者最小15歲

港區國安法生效10多小時後，警方首度引用該法例拘捕，昨午約1時半在銅鑼灣百德新街截查一名男子，在其身上搜獲「香港獨立」旗幟，即場將他拘捕。下午2時半起再多9人涉違法被捕，包括一名在東角道展示「香港獨立 Hong Kong Independence」標語的女子、兩名隨身物品有「民族自強 香港獨立」標語的36歲女子、一名藏有「香港獨立 Hong Kong Independence」旗幟的26歲男子。最年輕被捕者為15歲少女，她被警方發現在利園山道揮動「香港獨立」旗幟。其中一名涉違國安法的23歲男子，昨午在灣仔駕駛插着「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，警方指他撞傷3名警員。

警最少7舉紫旗警告 市民口號未停

本報記者所見，昨午七一示威期間警方最少七度舉紫旗警告，事前均有人高叫「香港獨立，唯一出路」、「香港人建國」、「光復香港，時代革命」等，但紫旗無阻市民喊口號；一度有警員表明他們涉顛覆國家，在場者以掌聲回應。

李安然：法例「管理思想」 無力實現亦或犯法

黃宇逸：藏旗未能證「策劃」 法例似任警詮釋

法政匯思召集人、大律師李安然表示，港區國安法下，市民行事的動機也構成犯罪元素，例如揮動港獨旗；以往刑事法例下，揮動港獨旗的意圖是令旗幟飄起，不會考慮背後的政治動機，而國安法則考慮其揮旗動機是否分裂國家、顛覆國家政權，即使沒能力實現分裂國家，都可能犯法，他形容法例是「管理思想」。他說，即使只是將港獨旗放在袋中，都有可能被指「策劃」有關罪行。

法律界選委、大律師黃宇逸認為，如在示威遊行只將港獨旗或標語放在袋內，不應構成煽動顛覆國家政權或分裂國家，雖可能被指「策劃」，但質疑單憑有旗幟，也沒有實質證明事主「策劃」。他質疑法例定義及範圍太闊，市民易誤墮法網，有感是任由警方詮釋，「相信會是用最高壓方式執行國安法」。

明報記者

（港區國安法）

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