要聞

遊行不獲批照上街 港島370人被捕 國安法生效一天 警七一拘10人

【明報專訊】規管分裂國家、顛覆國家政權等4類罪行的《港區國安法》前晚生效後，大批市民昨日在警方反對七一遊行下，一如往年走上街頭，「香港獨立，唯一出路」等口號此起彼落，沿途現多支「港獨」旗。法例生效不足一日，至昨晚10時有10人被捕，當中年紀最輕的15歲，他們分別藏有港獨標語或旗幟、揮動港獨旗等，亦有一男子駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車涉撞向警員後被捕。

大批市民昨日「打游擊戰」，在銅鑼灣、灣仔、天后多處示威，其間有人縱火及以雜物堵路，警方數度出動水炮車驅散。至昨晚10時，警方在港島拘捕約370人，當中6男4女涉違反《港區國安法》，其餘分別涉非法集結、公眾地方行為不檢、瘋狂駕駛、管有攻擊性武器等。

喊港獨口號揮旗 政府：涉煽動分裂國家

涉違反港區國安法的個案中，據悉涉及旗、衣服及紙卡，主要有「香港獨立」字句，涉嫌分裂國家。對於有人藏有和揮舞港獨旗幟及印刷品、呼叫「香港獨立」口號，政府發言人昨晚發稿嚴正譴責，指他們涉嫌煽動或教唆他人分裂國家，涉違港區國安法，「公然挑戰中央政府和特區政府的底線」。

在民陣七一遊行遭警方反對下，大批市民昨午前往銅鑼灣、天后、灣仔一帶示威，沿途多人高呼「香港獨立，唯一出路」、「民族自主，香港獨立」等口號。下午1時許，大批人集結東角道，有防暴警要求新民主同盟譚凱邦退後並給予警方空間，兩度警告他涉阻差辦公，同時在場有人高呼「香港獨立，唯一出路」，防暴警首度在七一遊行舉起紫色旗，警告在場者可能違反港區國安法。

有持米高峰的防暴警指向一名市民要求他「停止嗌香港獨立」，未有即場拘捕，但有警員錄影。警方其後發稿指當時有人呼叫「香港獨立，唯一出路」，涉煽動或教唆他人分裂國家，有可能違反港區國安法。

藏旗幟隨身物有標語 被捕者最小15歲

港區國安法生效10多小時後，警方首度引用該法例拘捕，昨午約1時半在銅鑼灣百德新街截查一名男子，在其身上搜獲「香港獨立」旗幟，即場將他拘捕。下午2時半起再多9人涉違法被捕，包括一名在東角道展示「香港獨立 Hong Kong Independence」標語的女子、兩名隨身物品有「民族自強 香港獨立」標語的36歲女子、一名藏有「香港獨立 Hong Kong Independence」旗幟的26歲男子。最年輕被捕者為15歲少女，她被警方發現在利園山道揮動「香港獨立」旗幟。其中一名涉違國安法的23歲男子，昨午在灣仔駕駛插着「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，警方指他撞傷3名警員。

警最少7舉紫旗警告 市民口號未停

本報記者所見，昨午七一示威期間警方最少七度舉紫旗警告，事前均有人高叫「香港獨立，唯一出路」、「香港人建國」、「光復香港，時代革命」等，但紫旗無阻市民喊口號；一度有警員表明他們涉顛覆國家，在場者以掌聲回應。

李安然：法例「管理思想」 無力實現亦或犯法

黃宇逸：藏旗未能證「策劃」 法例似任警詮釋

法政匯思召集人、大律師李安然表示，港區國安法下，市民行事的動機也構成犯罪元素，例如揮動港獨旗；以往刑事法例下，揮動港獨旗的意圖是令旗幟飄起，不會考慮背後的政治動機，而國安法則考慮其揮旗動機是否分裂國家、顛覆國家政權，即使沒能力實現分裂國家，都可能犯法，他形容法例是「管理思想」。他說，即使只是將港獨旗放在袋中，都有可能被指「策劃」有關罪行。

法律界選委、大律師黃宇逸認為，如在示威遊行只將港獨旗或標語放在袋內，不應構成煽動顛覆國家政權或分裂國家，雖可能被指「策劃」，但質疑單憑有旗幟，也沒有實質證明事主「策劃」。他質疑法例定義及範圍太闊，市民易誤墮法網，有感是任由警方詮釋，「相信會是用最高壓方式執行國安法」。

明報記者

（港區國安法）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港區國安法

上 / 下一篇新聞

警消息：喊「光復香港時代革命」違法 大律師：未必指向港獨
警消息：喊「光復香港時代革命」違法 大律師：未必指向港獨
警國安處成立 未定搜處所需否手令 國安撥款不受法律限制 涂謹申斥「無得制衡」
警國安處成立 未定搜處所需否手令 國安撥款不受法律限制 涂謹申斥「無得制衡」
李家超：送內地審「萬中無一」 張曉明：公署履職 港三權「不能管」
李家超：送內地審「萬中無一」 張曉明：公署履職 港三權「不能管」
林鄭：有法律有穩定 市民大喜訊
林鄭：有法律有穩定 市民大喜訊
警國安處人員出動 戴「N」字首呼號卡
警國安處人員出動 戴「N」字首呼號卡
陳淑莊稱比預想更辣 凌駕現有法例
陳淑莊稱比預想更辣 凌駕現有法例
漁船遊維港慶回歸 沿途「紅裏帶黑」
漁船遊維港慶回歸 沿途「紅裏帶黑」
遊行「如水」 遇警四散轉角再聚 遭刺傷捱電單車撞 7警送院
遊行「如水」 遇警四散轉角再聚 遭刺傷捱電單車撞 7警送院
警時代廣場射胡椒球 3區議員涉非法集結被捕
警時代廣場射胡椒球 3區議員涉非法集結被捕
陳皓桓：縱無組織發起遊行 盼市民「重要日子」上街
陳皓桓：縱無組織發起遊行 盼市民「重要日子」上街
一家上街 父母盼教女兒勇敢
一家上街 父母盼教女兒勇敢
遊行常客：沒出來非懦弱 將長期作戰
遊行常客：沒出來非懦弱 將長期作戰
張曉明：說8‧31打死人引憎恨或違法鄭若驊：不能單看一事定論 前提需涉助外國竊情報
張曉明：說8‧31打死人引憎恨或違法鄭若驊：不能單看一事定論 前提需涉助外國竊情報
工會：水炮數米外直射 記者鼻噴血
工會：水炮數米外直射 記者鼻噴血
掘磚堵路破壞店舖 警：遮樣仍能查出
掘磚堵路破壞店舖 警：遮樣仍能查出
BNO留英增至5年 居6年可申入籍 無配額 可工作入學 數月內實施
BNO留英增至5年 居6年可申入籍 無配額 可工作入學 數月內實施
人道援助港人 台港交流辦開幕
人道援助港人 台港交流辦開幕
加英更新旅遊提示：赴港被捕、送中風險增
加英更新旅遊提示：赴港被捕、送中風險增
全球受管 違法外國人來港可被控 稱比「預想最差」更差 張達明「溫提」：全世界需熟國安法
全球受管 違法外國人來港可被控 稱比「預想最差」更差 張達明「溫提」：全世界需熟國安法
特首權力擴 法政匯思：不符基本法分權設計
特首權力擴 法政匯思：不符基本法分權設計
無懼新例 路噴港獨
無懼新例 路噴港獨
大律師會斥不合比例限制思想自由 指罪行廣泛定義模糊 律師會長：高興中央採納意見
大律師會斥不合比例限制思想自由 指罪行廣泛定義模糊 律師會長：高興中央採納意見
違國安法失參選資格時效 鄭若驊：有機會終身
違國安法失參選資格時效 鄭若驊：有機會終身
視像參與美國會聽證會 羅冠聰：中共自招制裁 非因游說
視像參與美國會聽證會 羅冠聰：中共自招制裁 非因游說