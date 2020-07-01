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訂明加強學校、媒體監督 教局：全力配合國安教育

【明報專訊】根據港區國安法第9條，香港特區應加強維護國家安全和防範恐怖活動的工作，對學校、社會團體、媒體、網絡等加強宣傳、指導、監督和管理；第10條則訂明特區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高守法意識。

中學校長料校內違法學生不多 會提醒

教育局昨稱會全力支持及配合國安法，詳細考慮用適當方式，透過師資培訓及學校課程，讓師生深入了解法例的重要性、其背後理念、當中一些重要條文，以及對師生的意義。中學校長會主席鄧振強稱，學校會向學生解說法例、提示學生別做觸犯法例的行為，「一如其他條例做法，平常心看待」，而按過去經驗，大部分學生不會在校內干犯條例。

教育界立法會議員葉建源稱，港區國安法生效後，在教育層面要教導學生相關事實，讓學生了解不同角度的看法。至於法例對學校處理學生行動、對教學的衝擊，他說要視乎實際條文，但整體而言大家都似乎憂慮自由空間會收窄。

教聯會主席黃錦良稱，過去《基本法》教育做得不足，側重「兩制」，忽略「一國」，盼未來國安教育做得更完善，由教育局提供官方教材、清晰指引，供學校落實。

學者憂礙學術自由 不限中國相關研究

國際交流恐成「勾結外國勢力」

港區國安法亦對高等教育界帶來衝擊。科大社會科學部副教授成名說，內地學術自由水平與國際標準有差距，認為港區國安法增加本港學術自由的不確定風險，而且影響並不限於中國相關研究，科學、金融等學術研究或均受影響。

中大政治與行政學系副教授馬嶽昨在一個有關國安法的網上講座說，學者會到世界各地交流，接觸不同學術界人士，但未必知道對方背景，若本港學者在美國接觸中國研究學者，而對方對中國政府持非常批判態度，質疑會否構成「勾結外國勢力」。

（港區國安法）

相關字詞﹕馬嶽 成名 黃錦良 葉建源 港區國安法

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