要聞

學者料報道禁區增 傳媒或避唱反調

【明報專訊】「港區國安法」實施，引起各界憂慮。浸大傳理學院新聞系高級講師呂秉權預計，在國安法下，「不容討論」的項目將會增加，報道禁區也會愈來愈多，傳媒機構或會避免報道與官方口徑迥異的題材。

舉例影片見「港獨」 如實報道或有風險

呂秉權稱，國家安全的定義闊，傳媒即便如實報道，例如影片及文字出現「港獨」、「自決」或有民眾高呼「光復香港」等有別於官方政治主張的內容，也有觸犯法例的風險，認為未來報道並非公正、講求事實即可，同時要政治正確。

他提出三方面的報道或會「踩界」，首先為討論國安法的報道，因其已成法律，一些討論其是否「黑箱」，及與本港《基本法》、普通法相異之處，已有可能令官方不悅；而經濟為穩定國家及局勢重要一環，涉中國內部經濟動盪的報道亦可能會踩界。他又說，傳媒刊出有別於官方政治主張的人物特寫亦可能有問題，即使報道加上一兩名建制中人的回應，亦只是「為條魚搭棵葱」，若報道沒有跟隨國家立場，而是持開放態度討論，相信亦會被禁。

陳日君：中聯辦會面「教訓」50宗教領袖

天主教教友香港國安法關注組昨日於facebook專頁上載天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前錄影的兩段片段，談及中聯辦曾於6月21日就港區國安法與逾50名本地宗教領袖會面，他表示，是次會面並非討論，只是「教訓」，擔憂中方未來不知如何對待教會。他又說，天主教教友準備面對一個未知局面，如「硬推」國安法，「真的很瘋狂，破壞了香港對他們沒好處」。

（港區國安法）

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