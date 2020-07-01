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創科界：影響為內地採購商 港產品可補市場

【明報專訊】就美國宣布擬禁軍民兩用產品及技術輸港，有學者認為或會影響大學科研，但相信可從其他地區找到替代品。有創科界人士則認為，制裁措施對協助內地採購產品的代理商會有影響，但認為如美國減少科技或軟件輸港，香港創科業界或有機會填補市場，增加產品被採購機會。

軍民兩用技術包電腦電訊導航等

軍民兩用物品範圍廣泛，遍及電腦、電訊、海事、導航及航空電子等物品。中大工程學院副院長黃錦輝說，若美國一刀切禁止軍民兩用科技出口，短期或影響大學的研究項目，需時從其他地方尋找相關科技替代品。但他說內地有不少科技如北斗衛星導航系統、5G通訊技術等作替補，相信美國限制出口長遠對本港科研影響不大。

高教界：對科研影響有限

理大常務及學務副校長衞炳江稱，暫時觀察認為，措施對大學科研影響有限，因大學一般不會涉獵軍事技術；限制軍民兩用科技則定義較廣，「大學可能有機會觸及」，但美方也非明言一刀切禁止，只是要求申領牌照再出口，「即是都有條路可行」。他又認為即使部分技術被禁，仍可於歐洲、內地引入，「大學絕大部分的技術也不是來自一家」。

香港科學園創科會會長杜偉樑表示，制裁措施對替中國採購美國或其盟友產品的香港代理商會有影響。他舉例，自己早年從事代理業務，透過日本購買美國裝甲車冷氣系統、軍艦內部通訊的電源等「非直接用於軍事的用品」，再輸入中國。他認為美方制裁將直接令此類代理業務受影響，「也擺明車馬不允中國經香港採購美國軍研產品」。

杜表示，香港社會甚少應用到此類用品，認為實質影響不大，「估計醫療設備也會因人道立場批准輸入」。他更認為，如美方減少對港出口設備或軟件，本港創科業界研發的成品或有可能填補市場，增加被採購機會，故認為美方抵制措施對港而言可能利多於弊。

貿發局：美軍民技術佔進口僅5%

貿發局回覆查詢表示，美國宣布禁止國防設備出口到港，並限制輸出軍民用途技術，對香港經濟影響有限，因美國僅佔香港總進口額的5%，當中大部分均是個人電子產品和食品。貿發局亦積極透過不同類型活動推廣香港科技優勢，與不同機構合作，協助科技業界開拓內地及海外市場。

（港區國安法）

相關字詞﹕美國制裁 國安法

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