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台提醒民眾赴港風險 蔡英文：證一國兩制不可行

【明報專訊】針對全國人大常委會通過「港區國安法」，台灣總統蔡英文昨日表示，對北京背棄香港50年不變的承諾非常失望，這更證明一國兩制不可行。行政院陸委會提醒台灣民眾，前往香港可能面臨風險。

國台辦：民進黨亂港 謀求台獨

國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，民進黨當局對港區國安法說三道四，公然歪曲事實、顛倒黑白，企圖繼續與亂港分子勾連，危害國家安全，再次暴露他們圖謀插手香港事務、搞亂香港、謀求「台獨」的險惡用心。

中央社報道，蔡英文昨出席活動時受訪稱，台灣政府會持續支持香港人民在自由、人權、民主道路上所做的各項努力，「香港人道援助關懷行動專案」下成立的台港服務交流辦公室今日（7月1日）開始運作，冀藉此進一步向港人提供人道上、台港交流上的協助。

台灣總統府發言人張惇涵、行政院發言人丁怡銘、陸委會、外交部均發新聞稿，對港區國安法表示嚴正譴責。張惇涵呼籲北京當局，唯有與港人展開誠懇對話，才能解決爭議，讓香港社會回歸平靜。台外交部提到，港區國安法將造成香港社會嚴重動盪，並衝擊區域的和平、穩定與繁榮。

丁怡銘表示，會持續關注港區國安法對香港的影響，及中國政府、港府後續作為，適時應對處理，也提醒民眾注意港區國安法實施後赴港可能產生的風險。陸委會也提醒民眾有關風險，表示若在港遭遇問題，可致電陸委會香港辦事處「台北經濟文化辦事處」24小時急難救助電話求助。

（港區國安法）

相關字詞﹕台港服務交流辦公室 香港人道援助行動專案 陸委會 行政院 蔡英文 台灣 港區國安法

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