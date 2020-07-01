內地專家：非撤單獨關稅區影響有限 料中央更多挺港措施

中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長、全國港澳研究會副會長郭萬達認為，美國公布的制裁措施所涉及香港的「特殊待遇」，並非基本法列明的、WTO規定的單獨關稅區地位，實質上屬於對特定產品的出口限制措施。美國現時對香港出口的國防產品和軍民兩用機密技術產品數量本身就不大，施加限制措施對雙方貿易層面的影響將十分有限。

限制出口易找替代品

中國軍事管理研究所副所長、全國港澳研究會理事王新建表示，美方限制相關產品對港出口，短期之內可能會對本港警備、安防等技術裝備產生一定影響，但都屬可控範圍。目前內地在相關領域的裝備和技術已不遜於美國，相信中央會全力支持香港，且部分歐洲國家的替代選擇也足以彌補美方出口限制可能造成的缺口。

另有內地資深軍控專家表示，毋須高估美國限制對港出口防衛產品的重要性，2018年美國對港出口額佔其出口總額2.2%，涉及防衛及軍民兩用高科技產品的佔比則更低。然而相關產品品質比貿易額重要，要看其對部分在港高科技企業的影響，中央和特區都需做好應對準備。

京學者：制裁雙刃劍 美盟友不會跟

對於美國參議院通過《香港自治法案》中涉及的制裁，北京航空航天大學法學院副教授田飛龍表示，美方制裁屬意料之中，且在中央綜合考慮範圍之內。美國對港每年有300多億美元的貿易順差，1300多家美資跨國公司將地區總部設在香港，其制裁將是「雙刃劍」。更重要的是，中央會在國際金融和貿易等方面給予香港更強而有力的支持，而美國的盟友不會不顧自身利益而跟隨制裁。郭萬達稱，國安法的實施更將使香港連接國內國際的作用得以在更安全的環境下充分發揮，三大中心（國際金融、貿易和航運中心）的地位反會進一步加強。

對於國安法具體量刑等港人關切問題，北京大學法學院教授王磊表示，國安法既考慮到大陸成文法，也考慮普通法，兩方面都有兼顧。港區國安法實施後，一方面要按照4項罪行嚴格執行；另一方面，基本法、兩個國際人權公約中關於公民基本權利和自由的保護也有相關規定，這就實現了同時保護「一國」和維護香港居民的權利，兩者並不矛盾。

田飛龍強調，駐港維護國安公署和香港本地機構，在執行機制上採「雙軌制」，兼顧了香港實際情况，分工體系設計也較科學合理，相信國安法實施過程中，中央和特區經一段時間磨合，可形成日益緊密的執法合力，各部門之間更應各自遵循相應法治原則、發揮各自職能特點，從而確保國安法全面準確在港實施。

明報特約記者 鍾健

（港區國安法）