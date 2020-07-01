美停敏感技術輸港 商界憂下波 林鄭：不會被嚇怕 配合中央反制

明報記者

外交部發言人趙立堅昨回應稱，「中國不是嚇大的」，表明美方通過所謂制裁阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞；又稱中方將採取「必要反制措施」。被追問措施內容及何時生效，趙立堅未正面回答。

涉國防設備軍民兩用技術

蓬佩奧：不能落中共獨裁之手

美國國務卿蓬佩奧宣布，周一開始停止對香港出口國防設備，未來將停止向香港出口軍民兩用設備。他表示，美國被迫採取這行動以維護自身國家安全，「美國無法再區分受管制的國防項目是出口至香港還是中國」。他說不能冒險令那些出口品落在維護中共獨裁的解放軍之手。國務院將停向港出口管制名單上的物品，包括先進彈藥以及軍事硬件裝備等。

美國防設備輸港去年涉1872萬

出口敏感技術方面，美國對香港及中國一直有不同對待，對中國的出口須申請特別牌照。路透社引述國務院紀錄，美國國務院去年批准對香港政府機構輸出受管制的國防設備及服務價值240萬美元（約1872萬港元），當中約140萬美元已付運 。

出口許可證豁免方面，據美國商務部2018年數據，當年獲出口許可證豁免出口至香港的貨品約4.3億美元（約33.54億港元），當中83.5%為加密設備及軟件技術相關產品。若以同年美國出口至香港總貨值約373億美元（約2909.4億港元）計，須出口許可證的貨品佔1.15%。美國商務部稱，先前對港出口的許可證豁免或直至8月28日。

特首林鄭月娥昨表示，相信國家有需要時會採取反制措施，中央提出反制措施而需要港府配合時，港府一定會全面配合。她說港府一直有就美國制裁作評估，估計上述產品用量不多，或會有少許不方便，但其他國家有代替品。至於對本港建設創科中心的影響，她稱難以評估，但預料不會很大。林鄭又反駁，美國政府猜測該類產品到港後不受管制，有可能轉往其他地方，稱看不到本港嚴謹的貿易管制制度下出現此情况。

資訊科技界立法會議員莫乃光認為，禁止國防設備出口對香港經濟不算最影響；至於限制軍民兩用科技出口，現時美國未有清晰交代怎樣限制，但不少技術都可軍民兩用，例如通訊設備、導航系統等，並無清晰界線，這方面影響難料。

暫停出口許可證豁免

貿發局經濟師：影響範圍有限

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健認為，暫停出口許可證豁免的貨品只佔美國出口至香港總值1%左右，影響範圍有限，而且去年中美貿易糾紛下，不少港商已將部分生產線遷至東南亞，除非他們將產品再輸往香港加工，否則產品原材料、生產過程等都在東南亞，不會受今次制裁影響。

中小企聯會：或只能搬廠至東南亞

香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦表示，由於不再有豁免，故申請出口許可證從而進口有關產品「就要看美國批不批，主動權在他們手上」，這點是最大困擾。雖然目前受影響港商仍有限，但他稱昨與會員談論，大家擔心的是美國接下來會有更多制裁，「搬廠至東南亞可能是唯一應對辦法」。

（港區國安法）