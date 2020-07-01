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林鄭聯合國發言 批外國敵視雙重標準

【明報專訊】「港區國安法」生效引起國際關注，美國隨即宣布撤銷香港特殊待遇。特首林鄭月娥在日內瓦聯合國人權理事會上稱，國安法不會影響《基本法》保障的自由，又質疑敵視立法的外國政府「雙重標準」，令人失望。國際特赦組織批評，法例生效「象徵香港近代歷史中最嚴重的人權威脅」，敦促香港政府須嚴格履行人權義務，不能用法例踐踏人權和侵害自由。

國際特赦：港近代史上最嚴重威脅

國際特赦組織中國組主管羅助華（Joshua Rosenzweig）發聲明指，國安法的生效，對香港人來說是一個沉痛的時刻，象徵香港近代歷史中最嚴重的人權威脅，他認為中國政府今後有權用法律強加於任何疑人身上。他亦質疑，中國政府繞過香港人直接通過港版國安法，顯示他們往後將「以恐懼管治港人」。他敦促香港政府執法時，必須嚴格履行人權義務，強調國際社會追究有關責任。

林鄭促尊重中國維護國安權利

林鄭月娥昨午透過視像在聯合國人權理事會上發言，她促請國際社會尊重中國維護國家安全的權利。她說，那些敵視立法的外國政府或政客，他們「雙重標準」的取態令人失望，反駁稱所有指控中國的國家本身均有就國家安全立法，「我們看不到為什麼只有中國不可以制定國家安全法律來保護自己的每一寸領土和每一個國民」。

她說，自去年6月在外部勢力煽動下，暴力不斷升級，有部分政客多次揚言要癱瘓特區政府施政，有部分人乞求外國政府干預香港事務，甚至實施制裁。她強調，這些對主權和國家安全的威脅，以及顛覆國家政權的風險，中央政府不能視而不見，「這些行為已經觸碰了『一國』的紅線」，必須採取果斷行動。

（港區國安法）

相關字詞﹕人權理事會 國安法 國家安全 港區國安法 林鄭月娥

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