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建制派昨午入中聯辦 未見條文已支持

【明報專訊】「港區國安法」條文昨晚11時才刊憲生效，港區人大代表及政協代表昨午到中聯辦開會時仍未見條文，但建制派已公開支持立法；建制派立法會議員亦在傍晚召開記者會，表示「全力支持」法例通過及實施，更形容法例為「定海神針」。

田北辰：純講立法精神 不見條文

多名全國政協委員、港區人代昨日到中聯辦出席由中聯辦協調部部長朱文主持、約一小時的會面。全國政協常委唐英年會後稱，會上主要講解及說明港區國安法，但仍無透露條文細節，稱所有人大及政協委員都堅定支持擁護國安法成立。港區人代田北辰亦說，會上純粹講立法精神，無提供條文予出席者參看。

建制派立法會議員昨傍晚召開記者會，41名議員的聯合聲明中表示，全力支持港區國安法，形容法例為香港「定海神針」，呼籲香港各界人士支持法例實施。民建聯主席李慧琼表示，國安立法是針對極少數人，認為市民無做恐怖主義、極端主義等破壞性行為就毋須擔心立法，同時又提醒市民不要以身試法，因被煽動而挑戰法律底線。

地產商會歡迎：鞏固金融中心地位

官媒中新社報道，國安法立法，「香港民間慶祝活動遍地開花，歡呼、支持的聲音傳遍全港各區」，稱全港18區都有類似的慶祝活動，「民眾在歡呼聲和歌唱聲中，表達對香港國安立法的喜悅。」另外，有團體昨日添馬公園舉行集會，出席者高舉國旗慶祝。

香港中華廠商聯合會歡迎立法，稱不會影響本港獨立的司法體系。香港地產建設商會亦表示「歡迎」，指維護國家安全，可鞏固香港國際金融中心地位和恢復投資者信心。

（港區國安法）

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