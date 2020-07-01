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未刊憲影響已現 黃店退出黃色經濟圈

【明報專訊】港區國安法昨生效，昨午條文尚未公布，影響已現，有黃店清理連儂牆，曾接死亡恐嚇的龍門冰室負責人張俊傑更宣布「退出黃色經濟圈」。香港浸信會聯會會長羅慶才昨亦刪除了反對「港區國安法」的「會長的話」，他向本報表示不想聯會因此文受影響。羅表示個人而言是有點壓力，但可能牽涉聯會整體，雖現在很難具體說有什麼影響，但還是謹慎點，表明將文章下架是個人決定。

浸聯會羅慶才刪反國安法文章

龍門冰室負責人張俊傑表示，收到死亡恐嚇，家人亦受騷擾，為了家人及估計逾200名員工的飯碗，加上國安法的來臨，他重新審視這一年的路，最終無奈下此決定。他又稱，有感黃色經濟圈不斷「鬥黃」，亦感被批鬥而心灰意冷。他說自己仍是「黃」，只是不希望被「黃色經濟圈」限制，會繼續做應該做的事。

區諾軒：小心行事 凝聚信心

網民對於張俊傑此決定反應兩極，有人表示理解，亦有人認為割席。前立法會議員區諾軒於facebook表示，明白有餐廳可能擔心文宣影響自己，「但話要退出成個圈就太過了」，「難道對暴政不滿就因為怕就唔出聲咩」。區又認為「小心行事之餘，更加要凝聚繼續行落去的信心」。

另一黃店清理店外便利貼

另外，光榮冰室位於尖沙嘴的分店外本貼滿便利貼，昨黃昏時已清理得一乾二淨。其facebook專頁稱：「即使香港不再是香港，面對打壓本店堅守初衷，不會退出黃色經濟圈，堅決與主流民意同行。」

民間記者會發言人昨被問會否繼續辦記者會，發言人稱有反覆思考，認為民間記者會不是一個組織，而是一個意志及信念，任何人都可用民間記者會名義發聲，現不能說日後一定會繼續「有」或「沒有」。

（港區國安法）

相關字詞﹕光榮冰室 龍門冰室 黃色經濟圈 港區國安法

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