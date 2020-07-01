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警評估大批市民聚港島 水炮銳武候命

【明報專訊】民陣自2003年來首次無法舉辦七一遊行，不少人在網上表明會上街，反對港區國安法。有警隊指揮官評估今日將有大批市民在港島聚集，其中以銅鑼灣東角道風險最高，警方已預留6000警力分佈全港各區戒備，6個總區應變大隊均需候命，水炮車和「銳武」裝甲車亦會調至港島。

金紫荊百人觀升旗 豁免限聚

今日是香港特別行政區成立日，金紫荊廣場早上8時會舉行升旗儀式，特首林鄭月娥和政府高層官員將會出席。據警方消息，政府只安排小部分官員及貴賓在現場出席升旗儀式，為數不多於100人，據悉因為活動是執行政府職能，故有關聚集獲豁免，不受「限聚令」規管。其餘獲邀嘉賓將在香港會議展覽中心內同步觀禮。升旗儀式結束後，政府會在會展舉行慶祝酒會。

往年七一下午均有民陣大遊行，今年則被警方以「限聚令」為由反對，不少市民繼續在網上呼籲上街。一名指揮官預計今日將會有大批市民在港島聚集，而銅鑼灣東角道風險最高，他稱若爆發衝突，警方無可避免亦需使用相應武力應對，不排除使用催淚彈；至於水炮車和「銳武」裝甲車亦會調至港島，其中一隊會在中聯辦大樓外戒備。

以往反修例示威者經常叫喊「光復香港，時代革命」、「香港獨立」等口號，近日亦有人討論相關口號是否觸犯港區國安法。該指揮官認為，他未看過條文，不知道什麼行為屬違法，但他認為「香港獨立」這個口號信息清晰，是否違國安法「有商榷」，他籲市民勿以身試法。

（港區國安法）

相關字詞﹕國安法 港區國安法 七一遊行

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