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民陣副召集人個人名義籲七一上街 遊行上訴遭駁回 岑子杰：過了今日民陣是否存在成疑

【明報專訊】民陣七一遊行自2003年來首遭警方反對，上訴亦被駁回。本身是民陣副召集人、已因3次遊行被控7條罪的陳皓桓，以個人身分與立法會議員胡志偉和朱凱廸等呼籲市民今上街，及到獎券籌款街站，派反對「港區國安法」文宣。民主黨亦會在天后至金鐘設17個。民陣召集人岑子杰為民陣今日無法辦遊行致歉，「過了今日後，民陣是否存在，是個疑問，我不想公布了一個遊行，民陣已不存在，無法負責，若下周民陣仍存在，會盡快公布行動方式，有信心在限聚令可供部分市民表達意見」。

陳皓桓昨午表示，預料民陣遊行不會獲批，故以個人身分提早宣布堅持七一遊行，主題與民陣同樣是「反對國安惡法，堅持五大訴求」，明午2時集合，由銅鑼灣東角道遊行至遮打道，和平表達意見。他隨後在facebook專頁列出遊行發起人另有立法會議員胡志偉和朱凱廸、區議員曾健成和陳榮泰。

警方消息：陳涉違公安條例

警方消息表示，陳皓桓涉違《公安條例》第17A條，公告未經批准的遊行。消息人士表示，陳的情况與支聯會常委在六四後被捕情况雷同，涉嫌煽動他人參與未經批准集結。

陳皓桓稱已為去年8月18日、10月1日及10月20日3次遊行背負7條控罪，包括「組織一個未經批准集結罪」等，今仍站出來發聲，又稱若市民七一不敢上街，談何爭取自由民主、選舉及抗爭，現最重要是上街用人數告訴政府「不要DQ任何人，不要控告任何人，不要打壓任何人的自由同民主」。

胡志偉批評港區國安法是「大石砸死蟹」，凌駕香港法律，嚴重破壞香港自治，即使國安法將實施，市民仍會前赴後繼上街。

民主黨設街站 警告警方勿干涉

民主黨今於天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘設17個獎券籌款街站。民主黨議員林卓廷稱，半年前已向政府申請籌款街站，5月12日獲批及發牌，街站會派反對「港區國安法」文宣，強烈警告警方別干涉合法籌款活動。對於會否擔心會被視作煽動人上街，他稱街站屬合法獎券籌款街站，市民前來合法捐款，看不到任何理由指民主黨煽動市民參與非法行為。

岑子杰批限聚令非防疫 防市民反抗

公眾集會及遊行上訴委員會昨晚維持原判反對七一遊行，岑子杰稱上訴勝負並非講理據，而是因身分而定。他稱律師團隊提理據，證明《公安條例》不包括公眾衛生，故公眾衛生不等同公共安全，但上訴委員會續以衛生為由拒絕上訴，他引述上訴委員會憂遊行後有人確診，難找感染源頭，問能否實名登記參與者，他認為要求不合理，反問「市民乘搭港鐵、到食肆用餐、到酒吧飲酒，是否有實名登記？」

岑子杰表示限聚令防的不是疫症，而是市民反抗，民陣已一再澄清遊行屬和平、理性、非暴力，若因民陣無法阻遊行有不愉快事件就不應辦遊行，警方多次被揭濫用暴力、偷毒品，警察亦不應再拘捕人、再緝毒，他認為警察是搬出各種籍口，不讓民陣遊行。

明報記者

（港區國安法）

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