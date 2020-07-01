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連登網民求刪帖 議員憂自我審查

【明報專訊】全國人大常委會昨早通過「港區國安法」後，外界關注港人在社交媒體及網上討論區發表言論，會否「以言入罪」，其中連登討論區昨不少網民要求管理員幫忙刪帖，亦有網民退出部分facebook群組。有立法會議員說國安法通過後，網絡已掀起白色恐怖，憂慮自我審查風氣會愈趨嚴重。

fb稱關注言論自由影響

本報昨向facebook查詢國安法通過後會否影響現時管理社交媒體用戶的政策。facebook發言人回應稱，將研究法例詳情，以了解對facebook以及用戶的影響。發言人續稱，相信言論自由是基本人權，並就法例實施後對香港言論自由造成的影響深表關切。

昨日國安法通過後，連登討論區有不少網民要求管理員「求刪所有Post」，亦有網民提出集中同一個帖文申請「刪post及回覆」。

IT界憂警加強網絡執法

立法會資訊科技界議員莫乃光說，國安法生效前已有不少網民「刪Post」或退出群組，相信法例生效後會有更多市民感憂慮，不敢在網絡上發表敏感言論，在網上掀起白色恐怖，憂慮未來自我審查風氣會愈趨嚴重。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，未有國安法前，本港警方已試過根據用戶facebook或網上討論區言論而作出拘捕行動，憂慮國安法通過後，有關打壓及拘捕行動將更嚴重，最終令網上言論自由及空間大幅收窄。

（港區國安法）

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