眾志等7組織解散 部分轉海外運作

創會成員紛退出 眾志：化整為零抗爭

2016年成立的香港眾志，最初倡議「民主自決」，今年初放棄「自決」綱領，宗旨改為「推動香港的民主與進步價值」。其創會成員黃之鋒、周庭及羅冠聰昨在facebook宣布退出香港眾志，在美國專攻「國際戰線」的常委敖卓軒也宣布退會及辭去職務。

黃之鋒稱在港從事民主反抗，憂心性命安危不再是無稽之談，「嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，更要拿起承擔的勇氣」，日後會以個人身分踐行信念。周庭形容是「沉重且迫不得已的決定」，未來亦無法再參與國際連結工作。羅冠聰說國安法通過後人心惶惶，難料自身安危，如何靈活應對及轉守為攻，考驗智慧和決心，將以個人名義繼續參與反抗運動。4人公布決定後，香港眾志昨午稱尊重各人抉擇，經商議後認為組織運作難以持續，「深感必須化整為零」，眾人應以更靈活方式繼續抗爭，即日起解散及停止會務。

主張港獨的學生組織學生動源、香港民族陣綫、香港獨立聯盟，昨亦先後宣布即日起解散香港本部或香港地區成員，停止香港境內運作。學生動源將設立外國分部接管事務，繼續推動港獨。被問到會否擔心解散後成員仍會被捕，已辭任召集人的鍾翰林稱「無得擔心咁多」，又說不會因港區國安法而放棄港獨思想，「思想是無罪」，惟難言抗爭手法，重申會避免觸犯國安法。至於會否再揮動港獨旗，他說：「不會話一定不會。」

原由梁頌恆任發言人的香港民族陣綫稱，將由海外分部接手工作，在海外推動港獨，「直至勝利為止」。至於會否擔心解散後的香港成員仍有可能被捕，梁說有憂慮，「不過唔驚得咁多，只能盡做」。未來會否在港倡議港獨？他說不會改變對香港前途的想法，但抗爭形式則有太多變數。

本民前表明「香港獨立，唯一出路」

本土民主前線則表明「香港獨立，唯一出路」。其召集人黃台仰及成員李東昇在2016年旺角大衝突涉暴動被捕，其後棄保潛逃，去年獲德國給予難民身分。被指支持港獨的維多利亞社區協會亦宣布暫停運作，直至另行通知。

曾赴海外呼籲制裁侵犯香港人權官員的邵嵐，昨亦宣布退出香港大專學界國際事務代表團，該組織昨晚亦宣布解散。她說從沒後悔投身海外游說工作，未來將以個人身分堅守理念，「未來福禍，我會一力承擔，與人無尤」。張崑陽亦辭任民間外交網絡發言人並解散組織，「如果中共需要對我興師問罪，就由我一人獨力承擔」。

（港區國安法）