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警消息：今見港獨旗喊建國會拉人 社交媒體適用 議員質疑是否構成「付諸行動」

【明報專訊】七一遊行前夕，「港區國安法」昨晚11時刊憲生效，據悉警方昨深夜向約300名指揮級警官發出執法指引。警方消息人士稱，倘若今日遊行中有人展示香港獨立旗、俗稱藍白旗的「香港國國旗」，以及印有「香港獨立」或「香港人建國」等字眼相關的旗幟或橫額，以至台獨、疆獨、藏獨的旗幟或橫額（見圖），都會觸犯港區國安法，而在場叫相關口號亦可墮入法網。今日警方執法前會展示一支紫色警告旗，若有涉嫌違反港區國安法的行為，警方會嚴正執法，拘捕前未必會先警告。

新製紫色警告旗 拉人前未必預警

公民黨立法會議員陳淑莊質疑單叫口號或者揮動旗幟，是否已足以構成付諸行動分裂國家或顛覆政權，恐影響市民表達權利。

港區國安法昨早在人大常委會全票通過、晚上刊憲生效，有網民昨午繼續在社交媒體討論港獨，開出「今日，係港獨運動嘅開始」為題的帖文，稱獨派組織會在海外和在地下繼續推動香港獨立，又呼籲今日在維園集合。警方消息人士稱，在遊行集會上警方執行港區國安法會主力針對3項行為，包括：一）展示旗幟；二）叫口號；三）是否有人在大台上演說，倘有人同時在行為上及意圖上涉嫌明示或暗示煽動或教唆分裂國家、顛覆國家政權，都有可能違法。

他舉例，若今日有人在遊行現場展示或揮舞香港獨立旗、俗稱「藍白旗」的香港國國旗，或印有「香港獨立 唯一出路」、「香港人建國」、「香港獨立 民族自強」的旗幟或橫額等，都屬犯法。至於叫相關口號是否違法，消息人士稱在集會叫香港獨立或香港建國相關的口號，達至煽動或教唆分裂國家、顛覆國家政權的效果或目的，都可觸犯港區國安法，而有關執法原則在社交媒體發放同類言論，同樣適用。

執法方面，警方會有一支新的紫色旗幟警告現場的人將執行國安法，若發現涉嫌違法者，警員會在現場蒐證及發出警告。消息人士稱，拘捕前未必會發出警告。

涂謹申：深夜出條文 市民未知法

立法會議員涂謹申表示，中央官員曾表示，訂立港區國安法旨在令市民知法守法，惟截至昨晚10時、即距生效一小時仍未見法例條文，「叫市民如何知法守法？」他說即使律政司長鄭若驊知悉條例後馬上詮釋，「都已經凌晨」，而警方等部門今日便有可能執法，反問：「要清晨6點起身睇條文？」他形容至昨晚10時前仍未公布條文，反映整個立法程序是「笑話一場」。

明報記者

（港區國安法）

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